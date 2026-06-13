AI電力小尖兵！「他」轉型告捷 毛利率登5年新高
財經中心／師瑞德報導
電源線材廠風青（2061）積極推動轉型，營業重心已從傳統線材轉向高階磁性元件核心材料。憑藉切入AI機櫃傳輸、資料中心、低軌衛星及新能源電動車快充三大藍海市場，公司成功重塑「新能源絕緣線材專家」的新定位，今年營運表現強勢成長。
產品轉型效益顯現 毛利率創五年新高
風青轉型策略展現具體成果，公司財務體質顯著改善，不僅連續兩季轉虧為盈，今年第一季毛利率更來到12.6%，創下五年來新高；今年以來累計營收亦成長6.8%，顯示產品組合優化策略已成功提升整體獲利表現。
風青董事長陳信宇表示，公司成功切入AI機櫃、資料中心電力設備與儲能供應鏈，提供高頻低延遲的特殊線材。特別是針對AI伺服器採用800伏特高壓直流供電架構，風青開發出具耐高壓特性的絕緣線材，預期今年將開始貢獻實質營收。此外，公司亦獲得AI伺服器不斷電系統（UPS）的絕緣線材認證，將成為帶動營運加溫的關鍵動能。
鎖定低軌衛星與電動車 搶攻國際大廠供應鏈
在低軌衛星與微電網應用方面，風青利用獨特的PI膜包線和PFA絕緣線技術，成功提升電能轉換效率，並喜獲客戶採用。目前公司已順利成為全球微型逆變器龍頭、美國Enphase Energy的線材供應商，應用場域正逐步向高科技領域靠攏。
至於新能源電動車與快速充電市場，風青研發出全球少有的FIW（全絕緣線），具備耐高溫與耐高壓特性，並同步開發出耐大電流與高溫的線材，應用於快充充電樁及儲能系統。該系列產品已通過認證並成功打入德國BMW、福斯汽車等國際車廠供應鏈，未來成長動能備受期待。
隨著全球科技轉型與能源效率需求提升，風青透過核心材料的技術突破，已逐步擺脫傳統線材廠商形象，轉型成具備高階技術競爭力的關鍵材料供應商。隨著各項認證陸續到位並進入量產，法人預期，風青在AI與新能源供應鏈的滲透率將持續提升，成為後續營收成長的重要支柱。
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