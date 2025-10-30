AI需求大又猛 台達電董座：產能吃緊 未來兩季營運「蠻樂觀」

圖為台達電董事長暨執行長鄭平。

AI浪潮全面引爆，台達電董事長暨執行長鄭平透露，台達電AI基礎建設相關營收占比今年前三季已高達34％，但他也直言，需求來的太快，AI基礎建設的電源、散熱系統供不應求，未來一至兩季都將面臨產能吃緊挑戰。隨著CSP業者持續加碼AI基礎建設，鄭平看好台達電第四季與明年第一季表現，「蠻樂觀的」。

台達電今日舉行法人說明會，由董事長暨執行長鄭平主持。一線CSP、算力農場大量投資AI基礎建設帶動下，台達電第三季繳出亮眼的獲利成績，面對第四季與明年的景氣，台達電企業投資部副總經理劉亮甫表示，CSP資本支出持續成長，所以第四季與明年AI基礎建設相關的「景氣蠻好的」，鄭平更進一步指出，「台達電對今年第四季與明年第一季營運都很樂觀」。

而在AI基礎建設對台達電營運貢獻度方面，鄭平則表示，今年前三季伺服器相關電源營收占比已經來到全公司23％、散熱營收占比也有11％。換言之，與資料中心相關的產品對台達電營收貢獻度已經高達34％。

也因為AI帶動的需求來的太快，鄭平坦言，現在台達電在AI伺服器相關的電源、散熱產品線，在接下來的一季、兩季左右都面臨產能吃緊的挑戰，美國客戶明確要求不要在中國生產，台灣廠的產能已滿，缺工、缺地、也缺電的現實讓台灣產能很難大幅擴充，印度廠也因為川普對印度課徵高額對等關稅之故，而沒有競爭力，而在兩大產能不足的產品中，尤以散熱產品最為嚴重，由於製程與台達電其他產品線大不相同，無法共用生產線，只能靠擴增新產線來因應。

鄭平進一步指出，幸而台達電有好幾個新廠即將加入生產的行列，比如說，台達電在泰國就有三個新廠將在年底投產，而泰國廠也已確定將生產水冷散熱系統，另外，台達電也協調客戶將不是輸往美國市場的產品，改由中國廠區製造、出貨，來紓解產能塞車的狀況。

隨著一線CSP自研AI ASIC伺服器平台、輝達GPU伺服器平台，電源架構都往HVDC（高壓直流電）前進，鄭平表示，800VDC台達電已經準備好了，就等客戶一聲令下，而劉亮甫在法說會後更透露，明年下半年台達電就有機會對CSP自研AI ASIC伺服器出貨800VDC。

不過鄭平也透露，SST（固態變壓器）的應用還不會太快普及，一方面是因為CSP的800VDC架構不一定需要用SST，另外一方面是AI資料中心以外的微電網應用上，不少客戶對SST不熟悉，需要時間發酵。



