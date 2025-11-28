AI需求將旺到明年 主計總處估2026年經濟成長3.54％

主計總處今天(28日)公布今年最新經濟成長率預測為7.37％，大幅上修2.92個百分點，創15年來最高增幅，在如此高的基期下，明年115年(2026年)經濟成長預測數也上修至3.54％。官員認為AI需求強勁存在、經濟穩健上升，明年出口還將持續成長。

主計總處28日公布今年最新經濟成長率預測為7.37％，較上次預測大幅上修2.92個百分點，創民國100年(2011年)、約15年來最高增幅，並預測115年(2026年)經濟成長3.54％，也較預測數2.81％上修0.73個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，AI等新興科技應用快速普及，算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者(CSP)加速布建AI基礎設施，加上消費性電子需求回溫，推升我國極具優勢的電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，讓全年輸出大幅上修7.4個百分點，來到31.14％。

在如此高基期情況下，主計總處預估明年經濟成長仍有3.54％，且蔡鈺泰指出「這已經是保守預估」，主要是關稅仍是一個不確定因素；但在出口方面，已經可以看到AI伺服器及其零件出口成長持續發展，所以今年出口預估有6,249億美金，明年預估會來到6,644億美金。

至於近期AI泡沫化疑慮升溫，AI需求是否能延續？蔡鈺泰認為，至少到明年為止這些需求存在、也非常強勁，而且還在擴大。他說：『(原音)去年的伺服器跟相關領域大概出口739億美金，今年大概就翻倍了，這個增額就大概700多億美金，明年繼續成長，成長幅度可能又是倍數的增加，那個倍數的增加其實對整個出口的帶動影響非常的大。所以基本上只要目前看起來整個AI的需求存在、基礎建設的需求存在，我們的AI的出口就會持續至少到明年是這樣子。』

在傳產方面，蔡鈺泰指出，理論上應該會比較好，除了基期已低，中國正控制產能過剩問題，企業也慢慢導入更好的自動化措施或者轉型，「應該不至於繼續差下去」。

主計總處也預估今年消費者物價指數(CPI)年增1.67%，明年年增1.61%，將創近5年最低增幅。主計長陳淑姿指出，油價仍在低檔，加上新台幣對美元走升，有助於舒緩國內物價上漲壓力，她並提到「經濟穩健上升中」。(編輯：宋皖媛)