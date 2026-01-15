AI需求將驅動台積電強勁成長30% 法說會重點一次看

（中央社記者張建中台北15日電）受惠人工智慧（AI）強勁需求，晶圓代工廠台積電2025年美元營收增長35.9%，董事長暨總裁魏哲家預期，台積電2026年將持續強勁成長，美元營收可望成長近30%，表現依然優於業界水準。

眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，如市場預期釋出不少正面訊息，不僅第4季營收與毛利率表現皆優於預期，營收與獲利同創歷史新高，單季每股純益達19.5元，2025年美元營收成長35.9%，新台幣營收與獲利也都創下新高，每股純益66.25元。

廣告 廣告

魏哲家與台積電財務長黃仁昭對於法人關心的AI商機、全球布局、資本支出和先進製程技術進展等議題也都詳細說明。對於英特爾（Intel）的競爭，魏哲家信心十足說，台積電市占率不會流失，業務會依預期成長。以下是台積電法說會的重點整理。

●AI發展正向

魏哲家表示，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。

他指出，觀察消費者、企業及主權AI採用AI模型日益增加，驅動運算需求增長，客戶持續給予正面展望，客戶的客戶雲端服務供應商（CSP）直接與台積電接洽，尋求產能支持其業務。

魏哲家宣布，調升台積電AI加速器營收成長預估，預期2024年至2029年AI加速器營收複合成長率將達54%至59%。台積電先前預估AI加速器營收複合成長率約45%。

●加速亞利桑那州廠擴產

魏哲家表示，台積電持續加速亞利桑那州廠的產能擴充，並按計畫順利進行，第1座廠於2024年第4季量產，第2座廠已完成建設，計劃2026年開始進機，2027年下半年量產，第3座廠開始動工，正申請許可興建第4座廠及首座先進封裝廠。

魏哲家說，台積電在現有廠區附近取得第2塊大面積土地，支持拓展計畫，並提供更多的彈性。台積電計劃將亞利桑那州廠擴展為獨立的超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、人工智慧（AI）及高效能運算等客戶需求。

台積電指出，海外晶圓廠量產未來數年的初期影響毛利率約2%至3%，後期將擴大為3%至4%。

●台積電持續在台灣擴產

魏哲家表示，台積電日本第1座特殊製程晶圓廠已於2024年底開始量產，第2座廠已展開營造工程，晶圓廠的技術及量產計畫將依客戶需求與市場狀況而定。

魏哲家說，台積電德勒斯登特殊製程技術晶圓廠正按計畫進展，量產計畫將視客戶需求與市場狀況而定。

魏哲家表示，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，未來數年將持續在台灣投資先進製程及先進封裝廠。

●台積電2奈米於2025年4季量產

魏哲家說，2奈米製程如期於2025年第4季量產，在智慧手機、高效能運算和人工智慧（AI）應用的推動下，預期2奈米營收在2026年將快速成長。

台積電也推出N2P製程技術，具備更佳的效能及功耗優勢，計劃於2026年下半年量產。此外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將按計畫於2026年下半年量產。

台積電預估2026年資本支出將在520億至560億美元之間，其中約70%至80%的資本支出將用於先進製程技術，約10%的資本支出將用於特殊製程技術，約10%至20%的資本支出用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

●英特爾競爭不會造成市占流失

針對英特爾競爭，魏哲家表示，不會造成台積電市占流失。目前技術非常複雜，要為世界級企業打造先進技術需要耗時2到3年，產品通過認證後，還需要1到2年時間才能夠量產。

魏哲家表示，英特爾是台積電強大的競爭對手，台積電不會低估英特爾的進步，不過，英特爾還需要時間。台積電30多年來一直面對競爭，不害怕英特爾的競爭，台積電業務仍會依照預期成長。

至於記憶價格上漲，魏哲家說，電腦與智慧手機出貨量增長仍將保持平穩，特別是高階智慧手機，市場對記憶體價格敏感度較低，需求依然強勁。（編輯：潘羿菁）1150115