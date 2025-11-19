AI需求帶動第3季製造業產值衝5兆 連7季正成長
（中央社記者曾智怡台北19日電）經濟部今天表示，人工智慧需求持續熱絡，加上消費性電子新品備貨需求增加，推升資訊電子產業生產動能續強，但部分傳統產業減產抵銷部分增幅，114年第3季製造業產值新台幣5兆2012億元，年增3.69%，連續7季正成長。
經濟部統計處今天發布114年第3季製造業產值統計，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較113年同季增加18.27%，其中積體電路業因人工智慧與高效能運算需求熱絡，以及消費性電子新品備貨需求續增，挹注12吋晶圓代工持續增產，產值攀升至1兆3090億元，為歷年單季新高，年增24.86%。
不過，面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求走弱影響，產值1235億元，年減11.42%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用及雲端資料服務推展，帶動伺服器等相關產品增產，產值增加至6025億元，年增14.38%。
傳統產業方面，受全球經貿情勢波動影響，市場需求仍疲，加上部分廠商調節減產或產線排修，化學材料及肥料業年減19.08%、基本金屬業年減13.88%、汽車及其零件業產值年減9.78%；機械設備業受惠半導體產業積極擴廠，年增0.92%。
統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，114年第3季製造業生產指數116.61，較上年同季增加17.56%，連續7季正成長。
展望未來，統計處表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求看好，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上年終消費旺季備貨需求挹注，有助支撐製造業生產動能穩步成長。（編輯：楊凱翔）1141119
