AI需求引爆記憶體荒！ 鎧俠高層示警：NAND供需緊張恐到2027年





在全球記憶體市場價格看漲、供應持續吃緊之際，NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）高層罕見釋出明確警訊。鎧俠記憶體事業部常務董事中藤俊介20日在首爾受訪時直言，今年公司生產的NAND產能「已全數售罄」，供不應求的局面恐將一路延續到2027年。

根據韓媒《數位日報》報導，中藤指出，生成式AI投資爆發，使企業級SSD與消費性市場同步出現結構性缺貨，目前市場已進入「高階化、高價位」階段。由於產能無法快速擴張，鎧俠不採競價或先到先得，而是以「君子協定」方式，與長期合作夥伴協調年度供貨配額，避免市場失序。

在價格方面，中藤坦言，部分客戶合約價已較去年上漲超過三成，未來售價仍將隨市場走高。他預期，企業若停止AI投資即可能被淘汰，需求動能短期內難以降溫，即使面臨美國電力不足、晶圓代工受限等風險，NAND整體需求仍將持續成長。

面對供應壓力，鎧俠寄望於日本四日市與北上工廠的產能效率提升。四日市工廠已導入AI智慧製造系統，每日分析50TB數據優化良率；北上第二製造棟預計2026年量產第八代BiCS FLASH，成為緩解缺貨的關鍵。

談及韓國市場，中藤強調其為「不可放棄的戰略市場」，將以新世代QLC與DRAM-less產品正面迎戰高規用戶，並承諾即使全球缺貨，對韓國夥伴的供貨承諾「一定會履行」。

（封面圖／翻攝《台灣鎧俠》官網）

