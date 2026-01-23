AI需求強勁 去年工業與製造業生產指數齊創新高

（中央社記者曾筠庭台北23日電）AI浪潮推升半導體和伺服器產能，去年全年工業和製造業生產指數皆創下歷年新高，分別年增16.7%、17.87%，增幅雙創15年以來最大，製造業當中電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業貢獻主要成長動能。

經濟部今天公布民國114年12月工業生產指數概況，工業生產指數和製造業生產指數分別為131.76、133.94，並分別年增21.57%、22.98%，同為連續22個月正成長；全年工業和製造業指數分別為112.16、113.12，皆創下歷年新高。

廣告 廣告

經濟部指出，AI相關需求持續暢旺，帶動製造業產能擴張，加上去年12月傳統產業生產減幅收斂，以及台美對等關稅談判確定稅率降至15%且不疊加，均有助於提振整體生產動能，預期今年製造業生產指數將維持正成長。

經濟部統計處分析，AI與半導體需求爆發，帶動電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業生產大幅成長，成為去年製造業生產指數上揚的主要動能。

傳統產業方面，除與AI、半導體供應鏈相關的基本金屬（如靶材、銅箔）、半導體設備機械，以及化學材料中的拋光矽晶圓等品項同步成長外，其餘多數傳產仍受到終端需求疲弱及中國低價產品傾銷影響，全年生產表現相對低迷。

不過，統計處也指出，傳產疲弱情況已在去年12月出現改善跡象，統計處副處長陳玉芳表示，若扣除成長力道最強的電子零組件業及電腦電子產品與光學製品業，製造業在去年11月仍呈現年減2.54%，但到12月年減幅已縮小至0.38%，顯示傳產生產下滑情況正在收斂。

展望今年，統計處認為，AI仍將是驅動製造業及相關傳產的重要引擎，若新一代產品陸續推出，可望進一步推升生產動能；傳產方面，隨台美對等關稅談判落實、稅率降至15%且不疊加，將有助產業與主要競爭國站在相同起跑點，甚至擴大競爭優勢，但仍須持續觀察中國低價傾銷問題是否緩解。

統計處預估，今年1月製造業生產指數預估為130.69至134.69之間，年增率可望介於35.6%至39.7%，在AI需求強勁帶動下，全年有機會維持正成長，甚至可能打破過往明顯的生產淡旺季分野。（編輯：黃國倫）1150123