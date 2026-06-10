AI需求強勁 台積電股東會後首份成績單出爐！5月營收4169億元創單月新高，市場緊盯第二季再創高

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台積電（2330）上週股東會才釋出AI需求與未來幾年成長信心，本週公布的首份營收成績單隨即改寫新高。台積電今（10）日公布2026年5月合併營收約新台幣4169.75億元，較上月增加1.5%，較去年同期成長30.1%，不僅超越3月原本創下的4151.91億元單月高點，也刷新公司單月營收歷史新高；累計今年1至5月營收約1兆9618.04億元，較去年同期成長30.0%。在AI晶片、高效能運算與先進製程需求支撐下，台積電第二季營收能否再創新高，也成為市場接下來觀察焦點。

股東會後首份成績單 5月營收刷新單月新高

台積電4月營收曾在3月高基期後小幅月減，市場一度觀察第二季成長動能是否降溫；不過，5月營收重新轉為月增，並一舉突破3月高點，顯示營運仍維持高檔推進。若以近三個月表現來看，台積電3月合併營收約4151.91億元，當時創下單月新高；4月營收約4107.26億元，雖較3月減少1.1%，但仍為歷年同期新高與單月次高；5月則進一步推升至4169.75億元，改寫歷史紀錄。

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換言之，台積電已連續三個月營收站穩4000億元以上。相較4月略低於部分法人原先樂觀預期，5月營收再創高，也讓外界對第二季整體營收表現的期待升溫。以第二季前兩個月來看，台積電4月與5月合計營收約8277.01億元，接下來6月營收能否延續高檔，將成為第二季是否再創單季高點的關鍵。

前5月營收逼近2兆元 年增率維持三成

從累計數字來看，台積電今年前5月營收已達1兆9618.04億元，年增30.0%，等於距離2兆元大關僅一步之遙。對照今年第一季營收約1兆1341億元，第二季在4月、5月連續站上4100億元以上後，單季營收再創高的能見度進一步提高。

這也使台積電5月營收創高，不只是單月數字亮眼，更被市場視為AI需求是否持續反映在實際出貨與營收上的重要訊號。尤其在雲端服務供應商持續加大AI基礎建設投資、高階AI晶片需求延續，以及先進製程與先進封裝產能持續擴充下，台積電營收高基期能否繼續墊高，將牽動下半年市場對半導體景氣與AI供應鏈的判斷。

魏哲家稱從未悲觀 營收創高呼應AI需求動能

台積電上週才舉行股東會，董事長魏哲家在會中與會後多次談及AI需求、資本支出與未來幾年成長趨勢。面對股東提問資本支出高原期何時會到來，魏哲家曾以幽默語氣回應，「我也不知道，但下面幾年都很好」，凸顯台積電對後續需求能見度仍具信心。

魏哲家在與媒體互動時也提到，台積電股價在365天內大幅成長，是全體同仁共同努力、創造好結果的展現；他並強調，自己接掌台積電以來，對公司「從未悲觀過」。5月營收在股東會後隨即刷新歷史新高，也讓台積電先前釋出的長期信心，有了最新營收數字支撐。

不過，魏哲家在股東會中也提醒，AI供應鏈瓶頸並不只在台積電，還包括電力、記憶體、設備等多個環節。換言之，AI需求強勁確實持續推升台積電營收，但產業能否進一步放量，仍取決於整體供應鏈同步擴張的速度。

楠梓2奈米與亞利桑那長期規劃 擴產節奏仍穩健

在需求推升下，台積電海內外擴產也維持穩健節奏。台灣方面，台積電持續推進楠梓2奈米大基地建置，作為下一階段先進製程擴產的重要據點；海外方面，美國亞利桑那州也因應大客戶快速成長需求，進行更長期的土地與產能規劃。

從股東會釋出的訊息來看，台積電不只是因應眼前AI需求高峰，也在為未來數年先進製程與全球供應鏈布局提前準備。魏哲家也在股東會中定調，台積電會在技術世界第一、卓越製造與客戶信任的基礎上持續前進，並兼顧股東穩健回饋，承諾今年現金股利至少配發24元。

營收創高股價仍承壓 本周受美國AI科技股回檔拖累

不過，營收創高並未立即反映在股價表現上。台積電今日股價以2255元作收，下跌50元，跌幅約2.17%，成交量4萬2395張。觀察本週走勢，台積電受美國AI科技股回檔影響，週一跳空開低後跌幅收斂至70元，週二小漲10元，今日則再度走弱。

這也使台積電5月營收創高與股價短線承壓形成反差。市場人士認為，台積電基本面仍受AI需求支撐，但股價在前波大漲後，短線仍難免受到國際科技股回檔、權值股高檔震盪與獲利了結賣壓影響。

隨著5月營收刷新單月新高，市場接下來將緊盯6月營收是否延續4000億元以上高檔，進一步推升第二季營收再創新高。同時，台積電在3奈米、2奈米、CoWoS、CoPos等先進封裝產能，以及台灣與海外擴產進度上的布局，也將成為觀察AI需求能否持續轉化為營收成長的核心指標。

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