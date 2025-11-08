AI需求強勁！外資逆勢敲進 國巨10月營收寫新高

國巨董事長陳泰銘。（圖／陳曼儂攝）

被動元件大廠國巨*（2327）7日公布10月自結合併營收113.52億元，月減2.8％，年增8.5％，累計前十月自結合併營收達1083.14億元，年增6.1％。由於AI及利基型應用需求強勁，國巨10月營收創下同期新高，法人預期11月伴隨工作天數回升，國巨營收有望重迎成長。

國巨指出，10月因中國十一長假工作天數減少，10月合併營收較上月略微下降，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，客戶庫存已達到健康水平，公司將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

廣告 廣告

國巨日前召開法說會提到，已與幾家主要的GPU與伺服器平台供應商有密切合作，包括美國及亞洲的幾個大型客戶，產品主要應用於電源管理模組（PMM）、高速傳輸介面，以及伺服器主板的關鍵電路區域，目前包括鉭電、高功率電阻均已經通過新一代平台驗證，看好AI滲透率持續拉高，將推動集團營運成長。

國巨、芝浦電子上月21日於日本東京召開聯合記者會，攜手雙方邁入新的里程碑，國巨規劃2026年第一季完成100％收購，並強調，芝浦在車用與工控感測領域具深厚技術與市場地位，併購完成後將強化國巨在高階感測器市場布局，提升集團在AI、車用與工業自動化的產品深度與市占競爭力。

國巨本周走勢呈漲跌互見，7日終場下跌2.29%，收在234.5元，週線下跌5.82%。觀察三大法人籌碼面，投信、自營商全賣超，僅外資斥資逾3千萬敲進，由賣轉買。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了