AI需求強勁！外資逆勢敲進 國巨10月營收寫新高
被動元件大廠國巨*（2327）7日公布10月自結合併營收113.52億元，月減2.8％，年增8.5％，累計前十月自結合併營收達1083.14億元，年增6.1％。由於AI及利基型應用需求強勁，國巨10月營收創下同期新高，法人預期11月伴隨工作天數回升，國巨營收有望重迎成長。
國巨指出，10月因中國十一長假工作天數減少，10月合併營收較上月略微下降，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，客戶庫存已達到健康水平，公司將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
國巨日前召開法說會提到，已與幾家主要的GPU與伺服器平台供應商有密切合作，包括美國及亞洲的幾個大型客戶，產品主要應用於電源管理模組（PMM）、高速傳輸介面，以及伺服器主板的關鍵電路區域，目前包括鉭電、高功率電阻均已經通過新一代平台驗證，看好AI滲透率持續拉高，將推動集團營運成長。
國巨、芝浦電子上月21日於日本東京召開聯合記者會，攜手雙方邁入新的里程碑，國巨規劃2026年第一季完成100％收購，並強調，芝浦在車用與工控感測領域具深厚技術與市場地位，併購完成後將強化國巨在高階感測器市場布局，提升集團在AI、車用與工業自動化的產品深度與市占競爭力。
國巨本周走勢呈漲跌互見，7日終場下跌2.29%，收在234.5元，週線下跌5.82%。觀察三大法人籌碼面，投信、自營商全賣超，僅外資斥資逾3千萬敲進，由賣轉買。
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了
其他人也在看
封面故事／斥資260億台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖
台灣被動元件龍頭國巨再度成為台股焦點，除8月宣布股票分割一拆四，讓成交量激增，近期更因先後收購日本芝浦電子（簡稱芝浦）與台灣茂達電子（簡稱茂達），股價飆漲逾1倍，市值也創下歷史新高。本刊調查，全因併購天王國巨董事長陳泰銘，再度透過併購擴張版圖，讓國巨成為橫跨主、被動元件，具一條龍解決方案的零組件巨頭。「能突破日本官方國安投資審查，吃下芝浦電子，不得不佩服，陳泰銘執行力真的很強。」一位電子業負責人對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
【公告】群益證114年10月份合併自結損益
日 期：2025年11月07日公司名稱：群益證(6005)主 旨：群益證114年10月份合併自結損益發言人：周賢陽說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:群益金鼎證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年10月份合併自結損益:(1)10月份稅前淨利752,434仟元、每股淨利0.30元。(2)10月份稅後淨利650,601仟元、每股淨利0.27元。(3)1至10月份累計稅前淨利5,958,805仟元、每股淨利2.40元。(4)1至10月份累計稅後淨利5,122,886仟元、每股淨利2.13元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師查核或核閱。中央社財經 ・ 1 天前
國巨10月營收寫同期新高 前十月營收飛越千億大關
國巨*（2327）7日公布10月份自結合併營收為113.52億元，月減2.8％，年增8.5％，累計今年前十月自結合併營收飛越千億大關，達1,083.14億元，年增6.1％（若以美元換算，年增9％）。 由於AI及利基型應用需求強勁，國巨10月營收仍登同期新高紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電運動會 員工周邊商店人氣旺 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，現場設有員工專屬周邊商品專賣店，吸引許多員工排隊購買。中央社 ・ 20 小時前
中國長假影響，國巨*10月營收月減2.8%，前10月營收突破千億元
【財訊快報／記者陳浩寧報導】受到中國十一長假影響，國巨*(2327)10月營收為113.52億元，單月營收較上月減少2.8%，並較去年同期增加8.5%；累計1-10月營收為1,083.14億元，較去年同期增加6.1%。國巨*表示，10月份合併營收較上月略微下降，主係因中國十一長假而工作天數減少，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。 展望未來，國巨*認為，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。針對第四季展望，國巨*預估，在AI應用持續強勁下，有助於補上消費性動能下滑，估第四季營收將持平第三季，而在產品組合轉佳下，毛利率、營益率估將持續季增。財訊快報 ・ 1 天前
國巨 前十月營收飛越千億元
國巨*（2327）7日公布10月自結合併營收113.52億元，月減2.8％，年增8.5％，累計前十月自結合併營收飛越千億元大關，達1,083.14億元，年增6.1％，若以美元換算則年增9％。由於AI及利基型應用需求強勁，國巨10月營收仍登同期新高紀錄，法人預期11月伴隨工作天數回升，國巨本月營收有望重迎成長。工商時報 ・ 1 天前
國巨10月營收同期新高 AI需求續強
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨今天下午公布10月自結合併營收新台幣113.52億元，月減2.8%，年增8.47%，創同期新高。國巨指出，儘管中國十一長假工作天數減少，但利基型產品與人工智慧（AI）相關應用需求持續強勁。中央社 ・ 1 天前
蘇威元：一家液冷感測器廠 搶下美四大CSP訂單
輝達明年第1季將量產GB300伺服器、超微(AMD)MI400系列Helios機櫃與MI500伺服器、亞馬遜(AWS)Trainium 2.5與3晶片，全數預計將從氣冷轉向液冷，大摩指出，相關供應鏈正持續提升液冷滲透率，進而帶動台廠供應鏈雨露均霑。財經週日趴來賓-資深分析師蘇威元表示，液冷散熱的股價方面，後面都還有滿大的空間。民視財經網 ・ 1 天前
AI相關應用需求持續強勁 國巨10月營收113.52億元創同期高
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 113.52 億元，雖月減 2.8%，但年增 8.5%，創歷史同期新高；累計前 10 月營收 1083.14 億元，年增 6.1%。鉅亨網 ・ 1 天前
《電零組》國巨*10月營收創同期高 前10月成長6%
【時報記者葉時安台北報導】國巨*(2327)周五公布114年10月自結合併營收，單月營收為113.52億元，月減2.81%、年增8.47%，仍創下今年度單月第三高，並同登同期單月營收歷史新高；前10月營收1083.14億元，年增6.06%。國巨說明，10月營收月比略降，主因中國十一長假而工作天數減少，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，營收維持高檔。 國巨今年10月營收為113.52億元，月減2.81%、年增8.47%，仍創下今年度單月第三高；前10月營收1083.14億元，年增6.06%。若以美元換算，國巨今年10月營收，月減3.4%、年增13.5%；累積前10月營收成長9.0%。 國巨說明，10月合併營收較月比略微下降，主係因中國十一長假而工作天數減少，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。 展望未來，國巨儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。時報資訊 ・ 1 天前
台積電運動會加碼員工獎金每人2.5萬，魏哲家稱以後每年業績都會創新高
【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)，今早舉行年度運動會，董事長魏哲家宣布，發放台灣和世界各地員工每人2.5萬元獎金，預計總計將發出18.75億元。此外也提到，創辦人張忠謀因身體小有不適，今日未能出席。台積電每年運動會都會發放額外的獎金感謝與激勵員工，今年依舊依循慣例，然今年有兩大特色，其一是去年發2萬元，今年提高到2.5萬元，第二是發放對象之前是僅有台灣員工，這次增加為台灣與世界各地員工，總人數約7.5萬人，而本次所發出的總獎金數量將達到18.75億元。 他也提到，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果，且不只今年，以後每一年都會創新高。此外，上一次運動會，魏哲家提到，自己是等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。 台積電的運動會，照慣例，創辦人張忠謀都會攜夫人張淑芬出席，今年兩人均未到場。魏哲家表示，今天有一點小遺憾，台積電的大家長也是創辦人~張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會。他並帶領大家高喊創辦人我愛你，希望能幫助張忠謀身體早日恢復。財訊快報 ・ 21 小時前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 21 小時前
茶文化／走進中國茶的正門 「茶易」畫出六大茶類學習地圖
（記者李克明／專訪）「想在中國或台灣找好茶、懂茶，先進博物館。」本集《艾瑞克IN新聞》主持人茶路掌門林承志與講 […]引新聞 ・ 15 小時前
黃仁勳在台積運動會後直奔機場 魏哲家：他來台是要更多的晶片！
輝達執行長黃仁勳今日在參加台積電運動會後直奔機場，台積電董事長魏哲家在陪同黃仁勳準備離開前被問及這次黃仁勳來台和台積電聊...聯合新聞網 ・ 21 小時前
黃仁勳現身台積電運動會「中英台語」致詞喊：我愛台積
黃仁勳現身台積電運動會「中英台語」致詞喊：我愛台積EBC東森新聞 ・ 19 小時前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 21 小時前
重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出
即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫民視財經網影音 ・ 19 小時前
重申AI需求強勁！黃仁勳大讚台積電：面對ASIC競爭，GPU具滲透性優勢
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（8）日出席台積電運動會，會後接受媒體訪問時，強力肯定了台積電在供應鏈中的關鍵角色，並定調人工智慧（AI）為「我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術」。黃仁勳此行不僅向台積電員工表達謝意，更證實輝達對下一代 Blackwell平台的晶片需求「非常強勁」，且呈現逐月增長的態勢，突顯雙方緊密合作已成為全球AI運算軍......風傳媒 ・ 20 小時前
《台北股市》外資大賣台股週線中止連6紅 投信這樣看11月行情
【時報記者張佳琪台北報導】台股受美股拖累，7日指數拉回248點，跌幅0.89%，指數收在27651點破月線，失守28000點大關。台股週線中止連6紅，單週下挫581點，週線跌幅2.06%，平均日均量為5605.83億元。 統計三大法人本週操作，僅投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元；外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192億元。合計三大法人單週賣超1297.78億元。 PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股持續受AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，廖炳焜認為，近期出現科技與非電族群良性輪動，對台股中長多表現有幫助。 廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出時報資訊 ・ 19 小時前
【公告】國巨*114年10月自結合併營收
日 期：2025年11月07日公司名稱：國巨*(2327)主 旨：國巨*114年10月自結合併營收發言人：張天成說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:國巨股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 國巨公司今日公布 2025 年 10 月份自結合併營收為NT$ 113.52 億元，單月營收較上月減少 2.8%，並較去年同期增加 8.5% (若以美元換算，單月營收較上月減少 3.4%，較去年同期增加 13.5%)；累計 1-10 月自結合併營收為NT$ 1,083.14 億元，較去年同期增加 6.1% (若以美元換算，較去年同期增加 9.0%)。10 月份合併營收較上月略微下降，主係因中國十一長假而工作天數減少，但利基型產品與 A.I. 相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊中央社財經 ・ 1 天前