AI需求強勁 蘇姿丰：資料中心市場規模上看1兆美元

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰今天在財務分析師日（Financial Analyst Day）表示，人工智慧（AI）資料中心市場規模預估將在2030年達到1兆美元。

路透社報導，蘇姿丰在紐約那斯達克（Nasdaq）證交所舉行的活動中說，成長動能主要來自資料中心AI晶片業務；這個市場涵蓋超微的中央處理器（CPU）、網路晶片，和其專為AI運算設計的晶片。

蘇姿丰說：「這是一個令人振奮的市場。毫無疑問，資料中心是我們最大的成長機會，而超微在這個領域處於非常有利的地位。」

隨著競爭對手輝達（Nvidia）在爆炸成長的資料中心晶片市場一路鯨吞市占率的同時，超微正全力拓展AI業務版圖，在CPU業務上也持續搶占英特爾（Intel）的市場份額。

輝達執行長黃仁勳近日預測，AI基礎設施市場將在2030年飆升至3至4兆美元。

超微預期未來3到5年，公司整體營收可望以年增35%的速度成長，資料中心業務營收成長60%，同期間每股盈餘（EPS）預計達到20美元。

超微今天收盤挫跌2.7%，收237.52美元，上述預測出爐後，盤後股價旋即上漲近4%，收復正常交易時段的跌幅。 超微預計明年推出新一代AI晶片產品MI400系列，為了不同的科學應用與生成式AI設計了數款版本。超微也正在計畫推出一款完整的機架式伺服器，類似輝達的GB200 NVL72。

在開場致詞中，蘇姿丰特別提到公司近年在AI領域的併購動作，包括伺服器製造商ZT Systems以及多家小型軟體公司。她說，超微已打造一個「併購機器」，以加速AI布局。

近幾個月來，超微陸續收購多家聚焦AI應用軟體開發的新創公司。超微指出，這是為了確保其擁有發展AI能力所需的軟體與人才。

超微10月已與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI簽下合約，未來4年將獲得對方與其他客戶帶來1000多億美元新收入，OpenAI則獲得可認購最多10%超微股份的權證。（編譯：劉文瑜）1141112