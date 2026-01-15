AI需求強 台積電憂電力供應
記者陳建興∕台北報導
台積電董事長暨總裁魏哲家十五日在法說會中指出，人工智慧（ＡＩ）需求是真實的，對於法人關心台積電產能受限？他坦言擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。
台積電十五日召開法說會表示，因應５Ｇ、ＡＩ及高效能運算（ＨＰＣ）等應用需求強勁，持續投資因應客戶需求，二０二六年資本支出估約五百二十億美元至五百六十億美元，相較於二０二五年實際資本支出四百零九億美元，成長百分之二十七至百分之三十七。
對於電力供應如何滿足ＡＩ資料中心龐大運算需求？魏哲家坦言，台灣電力供應議題的確需要關注，台積電需要充足電力，產能才可不受限；台積電也關注美國電力供應，例如在美國有關電力供應相關冷卻系統，整體來看，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。
法說會上，台積電也公布去年第四季營運結果。在高效能運算、智慧手機及物聯網平台業績成長推升下達三百三十七點三億美元，優於預期的三百二十二億至三百三十四億美元水準，約新台幣一兆四百六十億元，創下歷史新高，季增百分之五點七。
因成本改善、有利的匯率條件及產能利用率提升，台積電去年第四季毛利率百分之六十二點三，優於預期的百分之五十九至六十一，較第三季揚升二點八個百分點；營業利益率百分之五十四，優於預期的百分之四十九至百分之五十一。歸屬母公司淨利五千零五十七點四四億元，創下歷史新高，季增百分之十一點八，每股純益十九點五元。
台積電去年第四季三奈米製程比重約百分之二十八，五奈米製程比重約百分之三十五，七奈米製程約百分之十四。包含三奈米、五奈米及七奈米等先進製程比重達百分之七十七。
台積電去年營收與獲利皆創下歷史新高，總營收三兆八千零九十億元，年增百分之三十一點六；毛利率百分之五十九點九，上揚三點八個百分點。歸屬母公司淨利一兆七千一百七十八億元，每股純益六十六點二五元。
