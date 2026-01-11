AI需求強！法人看台光電2025年EPS逾60元

▲ 銅箔基板（CCL）龍頭台光電受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，產業後市持續看漲。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 銅箔基板（CCL）龍頭台光電受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，產業後市持續看漲。法人指出，隨著輝達新一代Rubin平台規格升級及800G交換器滲透率提升，台光電憑藉高階材料M9的領先優勢，營運正進入獲利評價同步噴發的黃金期。

市場預估，台光電2026年營收將挑戰1,244.5億元，每股盈餘（EPS）則有望從2025年的42元水準，躍升至63.9元以上。外資近期更是頻頻調升目標價，最高已上看2,250元，顯示對其長線成長動能極具信心。

廣告 廣告

權證發行商建議，看好台光電中長期走勢的投資人，可留意長天期的認購權證，操作上宜挑選價內外20%內、剩餘天數90天以上的商品，以在控制風險的同時，靈活參與護國神山供應鏈的成長行情。

此外，另有外資發布最新報告指出，銅箔基板（CCL）廠台光電可望受惠輝達新世代架構Rubin在中繼板、CPX板，及NVLink交換器中採用的M9等級銅箔基板熱潮，後市可期，將目標價由1,900元升至2,130元，調幅12.1%，評等維持「優於大盤」。

台光電去年12月營收新台幣87.05億元，為單月歷史次高，月增7.1%、年增35.8%；去年第四季營收249.09億元，季減0.7%、年增33.9%，為歷年同期新高；2025年全年營收942.42億元,，創新高，年增46.4%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣對中國、香港出口比重將至新低 「這區域」規模卻創高

美系外資按讚光通訊產業 點名「這2台廠」給予買進評等

台積電2025年營收創歷年新高 外媒：強化AI支出前景樂觀預期