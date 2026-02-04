AI需求推動營收超出預期 美超微上修全年財測 盤後股價大漲7%

美超微最近一季每股盈餘（EPS）為0.69美元，比分析師預期的0.49美元高出40.8%。（圖片來源／信傳媒編輯部）

美國財經媒體《Investing.com》等外媒報導，美國人工智慧（AI）伺服器供應商美超微電腦公司（Super Micro Computer、股票代碼SMCI）周二盤後股價大漲7%，主要反映亮麗的季報和財測。

受到AI伺服器需求激增的推動，美超微獲利與營收明顯增長。該公司公佈的第二季度（10-12月）業績遠超分析師預期，以及上修全年財報展望。

Supermicro周二（2月3日）盤後股價大漲2.06美元，漲幅為6.94%，報每股31.73美元，稍早收盤時微跌0.13%，今年來下跌4.17%。

大幅調高全年營收目標

該公司公佈2025年10月1日到12月31日的季度財報顯示，調整後每股盈餘（EPS）為0.69美元，比分析師普遍預期的0.49美元高出40.8%之多。營收飆升至127億美元，遠高於分析師預期的104.2億美元，較前一年同期的57億美元大增123.4%。

「憑藉領先的AI伺服器和儲存技術基礎、強大的客戶關係以及持續擴大的全球製造佈局，我們正在快速擴張，以支援大型A和企業級部署，同時持續提升我們的營運和財務執行力。」Supermicro創辦人、總裁兼執行長梁見後表示。

梁見後（Charles Liang）表示，AI基礎設施需求在各個客戶領域持續加速，AI GPU（顯卡）平台現已佔該公司總營收的90%以上。

Supermicro預計第3季度營收至少為123億美元，遠高於市場普遍預期的102.5億美元；調整後每股收益預估至少為0.6美元，高於分析師預期的0.52美元。

毛利率寫下新低紀錄

基於強勁的訂單動能，該公司還將2026全年度營收預測從360億美元上調至400億美元起跳，高於市場普遍預期的362.7億美元。

儘管營收翻倍，但受產品組合變化（如 Blackwell 架構初期部署成本較高）及競爭激烈的影響，以非GAAP會計準則計算，第二季度毛利率收縮至6.4%，改寫歷史新低，比前一年同期的11.9%銳減5.5個百分點。

截至12月31日，該公司現金部位的餘額為41億美元，銀行債務及可轉換債券總額為49億美元，季度財報還顯示單一大型數據中心客戶貢獻美超微第二季度營收的63%。

儘管這凸顯出該公司過於依賴這位單一大客戶，但是Supermicro的表現仍反映，全球企業持續增加對人工智慧（AI）功能的投資熱潮，帶動AI基礎設施需求持續激增。

(原始連結)





