AI需求推升產線負荷 製造業加班工時創15年新高

據主計總處統計指出，去年全體受僱員工平均每月加班 8.8 小時，較前年增加0.3 小時；其中製造業平均加班 17.2 小時，創下近 15 年來新高。 圖：程欣瑩拍攝(資料照)

[Newtalk新聞] AI 應用持續擴張，國內製造業的加班工時也不斷攀升。據主計總處周三（11日）最新公布統計，去年全體受僱員工平均每月加班 8.8 小時，較前年增加 0.3 小時；其中製造業平均加班 17.2 小時，創近 15 年來新高。進一步觀察產業別，電子零組件製造業全年平均加班達 27.9 小時，不僅寫下 1980 年有統計以來最高紀錄，也較前一年增加 3.4 小時。

以單月表現來看，去年 12 月全體受僱員工平均加班 9 小時，月增 0.2 小時；製造業加班工時為17.6 小時，月增 0.4 小時。電子零組件製造業 12 月加班 28.1 小時，雖較前月小幅減少 0.3 小時，但仍年增 4.1 小時，且已連續 30 個月呈年增走勢。

主計總處指出，製造業加班工時屢創高點，主要與 AI 應用帶動供應鏈趕工有關。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，近年來 AI 應用、高效能運算（HPC）與大型雲端業者擴建資料中心需求強勁，推升伺服器等相關零組件拉貨，連帶拉高加班工時水準。

整體工時方面，12 月全體受僱員工平均總工時為 179.4 小時，較上月增加 15.6 小時。人力動態方面，截至 12 月底，全體受僱員工人數為 856 萬 7 千人，較上月底增加 5 千人，其中以批發及零售業月增 3 千人最多，製造業及住宿餐飲業各月增 2 千人。

