AI需求撐盤不敵PC淡季 光寶科1月營收月減5.3％、年增16％

圖為光寶總經理邱森彬出席今年農曆年前的黃仁勳兆元宴。

受惠於BBU與AI伺服器電源出貨順暢，光寶科 1月營收繳出141 億元的成績單，年增 16％，不過隨著PC相關產品已進入淡季，1月PC相關產品營收月減幅度超過26％，即使BBU、AI伺服器電源營收與光電部門營收成長，也彌補不了，致使1月營收月減5.3％ 。

光寶表示，雲端及物聯網部門元月份營收占比為52％，相當於73億元左右、月增7％，其中， AI 、雲端運算及高階伺服器等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近四成。

而光電部門營收在1月的營收占比為17％，其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品於工控、新能源與 AI 電能應用、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求成長，帶動光電部門月增超過一成，持續年成長。

資訊及消費性電子部門營收對1月營收貢獻度為 31％、相當於近43～44億元間，然而，傳統淡季與記憶體缺貨似乎都影響PC客戶的拉貨意願，1月該部門營收比上個月大降超過26％、相當於少了將近16億元，把雲端與物聯網部門、光電部門1月營收成長的金額全部吃光還不夠。



