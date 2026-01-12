AI需求撐盤！去年前11月實質總薪資年增2.34%、創10年最高

受惠最低工資調漲、企業加薪及AI需求暢旺，2025年前11個月時資總薪資年增率創近10年以來最高。資料照



行政院主計總處今（1/12）日公布最新薪資統計，受惠基本工資調漲、企業加薪及AI需求持續暢旺，2025年前11個月全體受僱員工實質總薪資年增率達2.34%，創下2016年、近10年以來同期最高，同時，前11個月經常性薪資平均年增3.09%，更創下近26年以來同期新高，顯示勞動市場在名目薪資大幅增長與物價相對緩和的雙重因素下，薪資成長已超越通膨。

主計總處公布，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7837元、年增3.09%；剔除物價因素後的實質薪資4萬3671元、年成長1.38%，而實質總薪資平均數也成長2.34%。

國勢普查處副處長譚文玲分析，經常性薪資增幅創下 26 年新高，主因為最低工資大幅調升，以及廠商普遍加薪，若加計獎金及加班費，去年前11個月總薪資平均為5萬8103元、年增 4.06%，此名目增幅為近15年來同期的次高紀錄 。

譚文玲表示，經常性薪資中位數為3萬8360 元、年增3.02%，實質經常性薪資中位數年成長1.31%，反映出普發性的加薪與基本工資調升已帶動基層薪資結構往上挪移。

同時，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務需求持續暢旺，高科技製造業表現最為強勁。統計顯示，電子零組件製造業前11個月平均加班工時達27.9小時，創下1980年以來同期最高紀錄。此外，該產業總薪資年增率高達8.96%，領先各行業。

值得注意的是，儘管數據亮眼，但產業間呈現不均衡分布。截至去年11月底全體受僱員工人數為856.2萬人，年增6萬人，其中，電子零組件製造業年增1.7萬人、電腦電子及光學製品業年增1萬人，顯示AI相關供應鏈人才需求極大。

反觀傳統產業表現低迷，紡織業年減4000人，塑膠製品及汽車零件製造業也出現受僱員工減少，顯示傳統產業正面臨全球產能過剩與結構轉型的壓力。

