AI需求旺！台積電急擴產 催設備廠縮短交期

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場對人工智慧(AI)產業雖頻出現雜音，但台積電(2330)挾「一個人的武林」的技術領先優勢，受惠AI對先進製程與先進封裝需求強勁，持續火熱趕工建廠與擴增產能，近期更催促各設備廠縮短交機時程，以利明年增加更多產能；台積電主要供應商面對2026年，紛苦樂參半，苦的是忙著趕工但無法對大客戶漲價，樂的是生意好到爆，預期2026年將又是成長的旺年。

台積電幾乎通吃AI訂單，目前持續在竹科、高雄大舉興建2奈米廠，裝機工程一期接一期，南科也急著擴增2奈米廠，此外，南科18廠持續擴增3奈米產能；先進封裝包括南科、嘉義持續建廠與裝機中，中科的1.4奈米廠也動工了；海外廠以美國廠最為積極，第一座廠進入量產中，第二座廠進行廠務工程，第三座廠建廠工程進行中。

廣告 廣告

儘管市場對AI產業頻出現雜音，但台積電技術領先英特爾、三星，先進製程進入「一個人的武林」，受惠AI對先進製程需求強勁，尤其11月上旬輝達執行長黃仁勳專程來台「要更多晶片」，台積電供應鏈包括建廠廠務工程、設備等供應商，皆感受大客戶趕工建廠與擴增產能的行動更積極，尤其設備商近期更被催促要縮短交機時程，以利明年增加更多產能。業界傳台積電規劃到明年底，2奈米月產能約可望達10萬片之多。

台積電明年資本支出金額，業界看好將達480億到5百億美元之間。主要供應商面對將來到的2026年，普遍心情苦樂參半，苦的是通膨來臨，缺工又工資高漲，每個案子都忙著趕工，大客戶的工程接不完，但又堅守成本、無法漲價；樂的是生意好到爆，預期2026年將又是成長的旺年。

有先進封裝設備廠商表示，大客戶積極擴產，CoWoS的產能建置加速，目前CoWoS產能供不應求，預期到明年第二季都將是出機的旺季，展望明年營運樂觀，預期全年都可望呈現滿載。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》台積電、台光電挑大梁 指數收漲160點

蘋果吞台積電2奈米50％以上產能 三星未來仍吃不到 外媒曝原因了

台積電入列前10！最新全球企業市值排名出爐

超挺台灣！「這國」總統親口說了：看看那些投奔中國的國家...

