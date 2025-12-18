AI需求旺、財報亮眼！美光估記憶體缺貨持續至2026年後 盤後強漲8％

記憶體大廠美光（MU）周三（17 日）盤後公布 2026 會計年度第一季財報，營收、獲利雙雙受益於人工智慧（AI）資料中心需求爆發，數字優於預期，並預估記憶體晶片短缺能持續至 2026 年，激勵股價盤後大漲逾 8%。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 記憶體大廠美光（MU）周三（17 日）盤後公布 2026 會計年度第一季財報，營收、獲利雙雙受益於人工智慧（AI）資料中心需求爆發，數字優於預期，並對本季給出相當強勁的展望，預估記憶體晶片短缺在 2026 年能持續，消息激勵股價盤後大漲逾 8%。

美光 2026 年財報第一季營收達 136.43 億美元，年增 57%，超出分析師預期的 128.4 億美元；淨利 54.8 億美元、調整後每股盈餘（EPS）4.78 美元，優於預期的 3.95 美元；按非 GAAP 口徑計算，毛利 77.53 億美元，毛利率 56.8%。

廣告 廣告

進一步看各項業務，雲端記憶體晶片銷售 52.84 億美元，較去年同期的 26.48 億美元「翻倍」成長；資料中心業務營收 23.79 億美元，較去年同期的 22.92 億美元小幅成長 4%；移動與用戶端業營收 42.55 億美元，遠超去年同期的 26.08 億美元；汽車與嵌入式業務營收則報 17.20 億美元。

美光主要生產電腦用記憶體與固態儲存（SSD）產品，同時亦是高頻寬記憶體（HBM）的主要供應商之一，HBM 為訓練和部署生成式 AI 模型所必需的核心元件。隨著 AI 基建熱潮推升了相關晶片的龐大需求，近月來這類半導體供應持續吃緊。強勁需求也帶動美光股價，今年來美光累計飆漲逾 168%。

受惠於 AI 需求強勁，美光財報、財測均優於預期，股價盤後大漲約 8%。 圖：GoogleFinance

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在財報電話會議中表示，「AI 資料中心容量的擴張，正大幅推升對高效能、高容量記憶體與儲存產品的需求，伺服器出貨量需求顯著轉強」；並稱「2025 年伺服器出貨量成長達「18%～19%（high teens）」。

展望財報第二季，美光預期本季營收約 187 億美元，遠高於 LSEG 預估的 142 億美元；預期調整後EPS 約 8.42 美元，幾乎是市場預期 4.78 美元的兩倍。

梅羅特拉表示，「強勁且持續的產業需求，加上供給受限，使市場環境緊俏。預期 HBM 記憶體短缺現象將持續至 2026 年後」；「我們對第二財季的展望顯示，營收、毛利率、EPS 和自由現金流都將創下重要新高」……，這與市場擔心「AI需求放緩」的狀況截然相反。

美光警告全行業正面臨「結構性短缺」，其目前僅能滿足核心客戶約 1／2 至 2／3 的訂單需求。由於仍無法滿足需求，美光正聚焦增產並進行必要投資。美光將本財年資本支出預算擴大至 200 億美元，高於先前規劃的 180 億美元。該公司在 2025 財年的新廠房與設備投資額約 138 億美元。

本月稍早，美光也宣布停止直接向消費者銷售記憶體與相關零組件，以保留產能供應 AI 晶片與資料中心客戶。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

再被列注意、要求公布自結獲利！PCB飆股金居今挫逾5%

從FWA到GB300！法人點名成長股名單、買進一次看