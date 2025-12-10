AI需求旺 電子業10月加班工時創46年新高

▲受到AI需求暢旺、10月假期較多，電子零組件10月加班工時30.4小時，創46年以來新高。（圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 主計總處今日公布10月受僱員工經常性薪資平均數為51,107元，年增3.93%；獎金及加班費等非經常性薪資9,568元，合計後總薪資平均數為60,675元。受到AI需求暢旺、10月假期較多，電子零組件10月加班工時30.4小時，創46年以來新高。



主計總處表示，1到10月經常性薪資平均數為47,803元，年增3.58%，為26年以來同期新高；1至10月累計實質總薪資平均數亦成長2.22%，同樣也創下10年來新高。



主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，經常性薪資增加主因為最低工資調整、廠商加薪，也與工作天數有相關，加上獎金、加班費等非經常性薪資，就會變成總薪資；若考慮到消費者物價指數，才會變成實質總薪資。

因此如果要看到實質總薪資成長，除了要看到經常性薪資提高、也有可能是獎金分紅、以及物價增幅小於薪資增長幅度才可能達到。



而今年10月連續假期較往年多，更是比去年多放光復節的假期。這不僅體現在批發及零售業、住宿及餐飲業等服務業平均總薪資均往上修，也因為假期多，製造業必須透過加班手段才能滿足訂單需求。



10月全體受僱員工總工時平均為166.0小時，較去年同月則增3.4小時。而在

加班工時方面，10月全體受僱員工加班工時平均為9.2小時，較上年同月亦增0.1小時，其中製造業為17.8小時，較上年同月亦增0.3小時。

而加班越多，加班費支出也會呈現正成長。10 月加班費平均為 2,498元，較上月增加 6.25%，較上年同月亦增 2.93%。



譚文玲表示，加班工時除了受到10月假期多之外，也是因為AI訂單源源不絕，讓電子零組件製造業、資通訊產業應接不暇，以電子零組件10月加班工時30.4小時，創1980年6月，也就是46年來新高，已經是連續28個月成長。



另外，今年製造業1到10月平均加班工時是17.1小時，為15年來同期最高。這部分除了因為全球資料中心不斷趕工，也因為接近年底歐美消費旺季，增加消費性電子產品的量能。

