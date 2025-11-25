AI需求暢旺 經部估今年全年製造業生產指數創高

（中央社記者曾筠庭台北25日電）人工智慧（AI）需求持續強勁，經濟部今天公布10月工業生產指數為115.11，年增14.5%；其中製造業生產指數116.03，年增15.38%，2大生產指數均創下歷年同月新高，並已連續20個月維持正成長。統計處預估，今年全年製造業生產指數可望再創新高，全年增幅上看1成5，將是連2年正成長格局。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁，帶動資訊電子產業生產動能走揚；但傳統產業受全球需求疲弱、客戶下單謹慎影響，仍呈現減產，抵銷部分電子業的成長力道。

進一步觀察資訊電子產業，受惠於AI需求延續，電子零組件業年增21.66%，其中積體電路業成長21.69%；電腦、電子產品及光學製品業則因高端產品及運算需求增加，年增達45.39%。

反觀傳統產業，受市場需求不振及海外競爭加劇影響，部分業者持續減產或安排產線維修，使化學材料及肥料業年減0.47%、基本金屬業年減2.89%、汽車及其零件業年減4.72%。不過，機械設備業因半導體大廠擴充產能帶動設備需求，年增3.44%。

陳玉芳補充，雖然傳產整體偏弱，但仍有部分受惠於電子零組件需求的相關產品呈現增產，例如基本金屬業的非鐵金屬品（如靶材），以及化學材料及肥料業中的拋光矽晶圓，部分抵銷衰退幅度。

經濟部統計，今年前10月工業生產指數年增16.27%，其中製造業年增17.43%。統計處預估11月製造業生產指數落在113.9至117.9之間。

陳玉芳表示，未來2個月製造業指數只要每月達110.39以上，全年製造業生產即可創新高，增幅達15%。（編輯：潘羿菁）1141125