AI需求火熱！NAND Flash晶圓11月報價飆逾6成 12月預料續漲

【記者呂承哲／台北報導】根據 TrendForce 最新調查，2025 年 11 月整體 NAND Flash 需求持續受到 AI 應用與企業級 SSD（Enterprise SSD）訂單強力拉動，然原廠優先分配產能給獲利能力較好的高階與企業級產品，且舊製程產能快速收斂，晶圓（wafer）供應情況更加緊繃，導致 11 月主流 wafer 合約價全面大幅上漲，各類產品平均月漲幅可達 20% 至 60% 以上，漲勢快速擴散至所有容量段。

觀察 11 月各類 NAND Flash wafer 價格表現，1Tb TLC 因 enterprise SSD 需求持續成長，供給短缺最為嚴重，11 月均價大幅上漲。512Gb TLC 因舊製程轉產導致供應急縮，加上市場需求穩健，推升其價格漲幅成為 11 月 TLC 系列產品之冠，月增超過 65%。256Gb TLC 受舊製程退出影響，供給量再度下滑，價格持續顯著成長。

由於企業級高容量產品需求爆發，加上冷儲存應用出貨加速，QLC 供應明顯吃緊，1Tb QLC 11 月均價亦大幅上漲。MLC 產品在工控及消費性市場需求支撐下，均價同樣持續走揚。

TrendForce 表示，受到原廠報價主導權強勢，加上短期內 wafer 供應緊張情況難以改善，預期 12 月合約價仍將維持漲勢。

