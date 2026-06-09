AI需求熱到發燙！「這ODM大廠」5月營收飆近3千億 1產品Q3年增達10倍
財經中心／王文承報導
代工大廠緯創（3231）8日公布5月營收達2901.83億元，月增2.4%、年增39.2%；累計今年前5月合併營收達1.42兆元，雙雙創下歷年同期新高。受惠AI伺服器需求持續強勁，緯創看好後續營運動能延續，第3季表現也持續樂觀。緯創昨（9）日股價上漲2元、漲幅1.22%，收在165.5元。
它5月營收飆近3千億 1產品Q3年增達10倍
出貨表現方面，緯創5月筆電出貨170萬台，月減10萬台；桌機出貨60萬台，月減20萬台；顯示器出貨95萬台，月增5萬台。緯創表示，第2季筆電出貨預估季減5%至10%，桌機出貨將微幅下滑，顯示器則持平或小幅季減。雖然三大產品線出貨量略有壓力，但受惠客戶結構與產品組合優化，整體營運影響有限，下半年表現仍可望優於整體產業平均。
緯創進一步指出，今年第3季通用型伺服器無論季增率或年增率，都有望達20%；網通產品出貨則預估將出現4位數百分比成長，也就是年增10倍以上；AI伺服器需求持續升溫，第3季業績仍將穩健向上，全年成長幅度至少可達高雙位數。
另外，緯穎（6669）同日也公布5月營收840.5億元，月增1.6%、年增18.2%，創下歷年同期新高；累計前5月合併營收達4432.89億元、年增45.06%，同樣刷新歷史紀錄。市場看好，在AI伺服器與雲端資料中心需求帶動下，緯創集團今年營運表現仍具強勁成長動能。
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