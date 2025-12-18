AI需求爆棚＋晶片吃緊 美光Q2獲利展望遠超預期

（中央社紐約17日綜合外電報導）美光科技今天預測第2季調整後獲利將接近華爾街分析師預期的兩倍，原因是記憶體晶片在供應吃緊的情況下價格飆升，加上人工智慧（AI）資料中心需求強勁。

美光科技（Micron Technology）發布財測後，盤後交易股價上漲7%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，美光預計調整後每股盈餘為8.42美元（上下浮動20美分），分析師的預期則為每股4.78美元。

美光的晶片是資料中心伺服器、個人電腦、智慧型手機與車輛等產品的關鍵元件，此外，美光也是全球僅有的3家高頻寬記憶體（HBM）主要供應商之一，另兩家為南韓SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）。

廣告 廣告

在與投資人的電話會議中，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，他預期記憶體市場供應吃緊的情況將持續至2026年之後，而在中期內，美光僅能滿足數名主要客戶約一半至2/3的需求。

路透先前曾報導，記憶體晶片短缺正對智慧型手機製造商造成壓力。美光商務長沙丹納（Sumit Sadana）今天接受路透專訪時，拒絕透露哪些客戶無法取得所需晶片。

美光高層表示，公司正與主要客戶洽談多年期合約，並將2026年的資本支出計畫從原先預估的180億美元上調至200億美元。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）表示：「AI相關需求仍是美光最大的成長動能，它不僅為公司帶來更高的利潤率，也因公司優先將產能配置給AI需求，而帶動非AI產品的利潤表現。」

該公司表示，資料中心需求強勁，主要來自大型雲端服務供應商增加支出，提供硬體與雲端運算容量服務。

美光已持續調整其生產設施，以因應AI資料中心的需求。本月稍早，該公司表示將結束以Crucial品牌直接向消費者銷售記憶體晶片的業務。（編譯：鄭詩韻）1141218