AI需求爆發 台灣2025年經濟成長寫15年新高 遠勝韓星港

主計總處30日公布114年(2025年)第4季經濟成長率(yoy)為12.68％，較11月預測數7.91％大幅增加4.77個百分點，創38年來最高增幅；全年2025年經濟成長率概估為8.63％，創15年來最高增幅，遠高於香港3.5%、南韓1%及新加坡的4.8%。

主計總處分析，人工智慧(AI)與高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期，雲端服務業者(CSP)持續增加資本支出，推升相關產品拉貨動能，去年第4季按美元計價商品出口年增49.4％，以新台幣計價也年增43.43％，增幅較預測數高出12.56個百分點，是這次上修主因。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡說：『(原音)其實我們第四季商品出口設定的也很高了，就是那時候也設定36.84%，其實是很高了，沒想到它的需求力道這麼強，還是繼續衝，而且因為美國也還沒對這些課高關稅，所以那個拉貨力道特別強，造成我們第四季又再上修這麼多，也讓全年上修這麼大。』

另外，第4季民間消費也有上修0.29個百分點，主要是因為車市買氣恢復，在貨物稅減徵加碼政策下，小客車的新增掛牌數成長7.2%；不過在資本形成方面，營建工程及運輸工具投資略呈縮減。

主計總處也公布去年人均GDP達3萬9,477美元，距離4萬元大關只差一點，此金額也高於日本的3萬4,713美元及南韓的3萬5,962元，但低於香港的5萬6,844美元。

至於擴大對美投資會不會影響台灣的經濟成長，江心怡指出，若從台積電109年(2020年)宣布在美國亞利桑那州設廠開始，觀察台灣110年(2021年)至114年(2025年)民間投資平均成長超過6%，經濟成長也平均超過4.8%，顯示企業雖然對外投資增加，但國內投資還是持續在進行，「沒有排擠到國內投資」。(編輯：許嘉芫)