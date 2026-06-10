AI需求看到2027年 技嘉董座喊股價委屈
AI伺服器需求持續強勁，技嘉董事長葉培城表示，今年訂單能見度相當清楚，部分客戶已開始規劃2027年採購計畫，看好全年營收成長幅度有機會優於去年，但他直言技嘉目前本益比偏低，「肯定委屈」，市場評價尚未完全反映公司獲利能力與成長表現。
葉培城表示，去年AI產業有不少不確定因素，今年整體能見度與透明度都明顯提高，只要資料中心電力等基礎建設能夠順利到位，產業發展將更加順暢，公司今年營收及整體成長表現都有機會優於去年。
B300扛主力 Vera Rubin下半年接棒
談到AI伺服器市場現況，葉培城指出，目前客戶需求仍相當強勁，今年需求狀況已十分明確，明年訂單規畫也陸續展開。相較去年上下半年差距較大，今年營運表現將更加平均，雖然下半年仍有機會優於上半年，但成長幅度仍需視市場狀況而定。
在產品布局方面，技嘉下半年仍以搭載輝達Blackwell架構B300、GB300平台為主要出貨動能，占比最高。至於外界關注的下一代Vera Rubin平台，葉培城表示，下半年將陸續開始出貨，但不同客戶導入新平台的時間不盡相同，實際放量時程仍需視客戶規畫而定。
對於市場關注的記憶體供應問題，葉培城認為，目前仍在可控制範圍內。由於供應吃緊及價格上漲早已是市場公開資訊，客戶現階段最在意能否順利拿到產品，不是價格高低。他坦言，在AI需求持續擴大的情況下，「只要拿不到貨，什麼都沒有了。」供貨穩定仍是目前供應鏈最重要課題。
除了零組件供應外，葉培城認為，未來一年AI產業最大變數仍是電力建設進度。他指出，資料中心電力不足並非台灣獨有問題，是全球共同面臨的挑戰，下半年到明年，各國AI基礎建設能否跟上需求成長速度，將是產業發展的重要觀察指標。
營收創高、EPS寫次高 葉培城喊PE偏低
儘管AI伺服器需求持續暢旺，技嘉去年營收衝上3,369億元新高，每股稅後純益18.2元寫下歷史次高成績，但葉培城對目前市場給予的評價仍不甚滿意。他表示，若與同業及其他AI概念股相比，技嘉目前本益比明顯偏低，從獲利能力與成長表現來看，市場對技嘉的評價仍有落差。
隨著B300、GB300持續放量，Vera Rubin平台也將接棒登場，加上部分客戶已開始規劃2027年採購計畫，技嘉對後市展望維持樂觀。不過，面對市場給予的評價，葉培城仍直言目前本益比偏低，「肯定委屈」，認為尚未完全反映公司的獲利能力與成長表現。
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