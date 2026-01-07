AI需要基礎建設、電力能源 法人叫好相關基金、ETF

AI應用擴散到各產業，包括基礎建設產業也搭上AI題材，吸引市場資金，另外，AI用電需求大增，也帶來電力能源產業成長動力。想要參與相關投資商機的話，法人建議透過相關基金或是電力能源概念ETF。

玉山投信指出，根據統計，基建產業私募金額在2025年第一季到第三季首次突破1750億美元，預計資金挹注動能將持續至2025年底，龐大的資金除了持續為產業注入活水，也反映出法人看好基建受惠於驅動AI與能源轉型所扮演關鍵角色，成長潛力看俏。

廣告 廣告

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，基礎建設除了擁有AI題材，過去3年MSCI私人基建資產指數在個別產業間報酬表現也相當穩定，近3年年化報酬率平均達雙位數，其中，數位基礎建設受惠科技進步、電廠與電力傳輸則因產業升級而受益，表現相對突出，運輸業也達到長期平均績效。

王翔慧指出，公用事業近年不斷上修資本支出已為不可逆的趨勢，預計2024年至2027年間公用事業資本支出將成長13%，相較於2020年至2023年成長9%明顯上升，且大型公用事業在垂直整合的資本支出上亦有顯著升級，也讓市場開始檢視未來是否能帶動獲利成長，包括關注資料中心用電與公用事業公司的相關訊息及關連性，也開始聚焦這些用電需求及負載是否對公用事業公司帶來實際成長。

從目前S&P 500成分股發布的盈餘展望目標來看，平均複合成長率從6%至9%不等，也確實有望繳出成長成績單。

除了產業本身具有成長動能，王翔慧分析，降息環境也是讓公用事業更具投資吸引力的原因之一，從歷史數據來看，兩者走勢通常呈反向關係。眼見美國勞動 市場放緩、通膨出現降溫跡象，市場降息預期轉強，而基礎建設公司通常依賴大量資本投入，利率加速下滑可降低融資成本，強化其獲利能力，有利基建類股後續表現。

王翔慧建議，若想參與由AI帶動的基礎建設產業行情，不妨多元配置公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建等不同領域的投資機會，除享受基建產業穩定的特性，亦可同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。例如公用事業擁有電力需求增長題材，可選擇性配置獨立發電廠，並以管制型與綜合型公用事業為主，數位基建則有評價面吸引力，宜均衡配置電塔與資料中心。

2026開年以來至1/6止，主要投資美國電力基建類股的NYSE FactSet美國電力基建指數上漲3.68%，漲幅贏過同期間道瓊美國公用事業指數0.37%、標普500公用事業指數0.15%，表現突出，也帶旺電力能源概念ETF，包括新光美國電力基建(009805)、FT潔淨能源(00899)、富邦ESG綠色電力(00920)、中信電池及儲能(00902)等4檔。

新光美國電力基建ETF(009805)經理人劉恆誌表示，當美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股，不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業，其中，電網與電力設備投資，受惠AI成長、從去年起，主要廠商積單現象明顯，未來營收獲利成長前景看好下，將成為美股中，少數具備長線「避險」與「成長」並存的雙投資主題。

投資機構報告指出，AI資料中心用電將在2030年前持續上修，美國電網與電力設備投資有機會維持5～10年的成長週期，若從中長期來看，劉恆誌認為，美國電力基建類股，長線基本面更受惠於AI算力帶動全國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價，也帶動公用事業在資本市場的評價重新修正。

更多品觀點報導

台股2026年首次收跌140點！強勢ETF照漲 法人看好台美選舉行情

玉山金2026招募50位儲備幹部 打造未來人才梯隊

