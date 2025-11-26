AI霸主不保？Nvidia：樂見谷歌成功 但我們領先1世代

針對華爾街擔憂谷歌(Google)人工智慧(AI)晶片可能威脅Nvidia輝達(又譯英偉達)在AI基礎設施領域的領導地位，輝達25日表示，它的技術仍領先業界一個世代。

輝達在自家社群媒體X平台上發布貼文表示：「我們對谷歌的成功感到高興，他們在AI領域取得了巨大進步，我們將繼續為谷歌提供產品和服務。輝達領先業界一整個世代，是唯一能夠運行所有AI模型，並應用於所有計算的平台。」

輝達的股價在25日下跌了3%；先前有報導稱，其重要客戶之一的Meta可能與谷歌達成協議，要在其資料中心使用谷歌的TPU(Tensor Processing Unit，張量處理器)。

輝達在聲明中表示，與谷歌TPU這類所謂的「特殊應用積體電路」(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)晶片相比，輝達的晶片更加靈活強大； ASIC晶片是為單一公司或特定功能所設計的晶片。輝達最新一代晶片名為Blackwell。

輝達在貼文中表示：「與ASIC晶片相比，輝達晶片具有更高的性能、更強的通用性和更強的兼容性。」

分析師指出，輝達憑藉其圖形處理器(graphics processor unit，GPU)占據了AI晶片市場90%以上的份額，但在近幾周來，谷歌自研晶片作為Blackwell晶片的可行替代方案，受到了越來越多的關注；Blackwell晶片雖然價格昂貴，但性能強大。

與輝達不同，谷歌並未向其他公司出售其自研的TPU晶片，而是用於內部任務，並允許其他公司透過谷歌雲端租用這些晶片。

谷歌在11月初發布了Gemini 3；Gemini 3是一款備受好評的尖端AI模型，用的就是谷歌自家的TPU晶片，而非輝達的GPU晶片來訓練。

谷歌發言人在聲明中指出：「我們製造的TPU和輝達的GPU需求都在加速增長。我們將一如既往地繼續支持這兩款晶片。」

輝達執行長黃仁勳在11月初的財報電話會議上談到了日益激烈的TPU競爭時，他指出谷歌是該公司GPU晶片的客戶，並且Gemini可以用輝達的技術運作。

