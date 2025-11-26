AI霸主不保？Nvidia：樂見谷歌成功 但我們領先1世代
針對華爾街擔憂谷歌(Google)人工智慧(AI)晶片可能威脅Nvidia輝達(又譯英偉達)在AI基礎設施領域的領導地位，輝達25日表示，它的技術仍領先業界一個世代。
輝達在自家社群媒體X平台上發布貼文表示：「我們對谷歌的成功感到高興，他們在AI領域取得了巨大進步，我們將繼續為谷歌提供產品和服務。輝達領先業界一整個世代，是唯一能夠運行所有AI模型，並應用於所有計算的平台。」
輝達的股價在25日下跌了3%；先前有報導稱，其重要客戶之一的Meta可能與谷歌達成協議，要在其資料中心使用谷歌的TPU(Tensor Processing Unit，張量處理器)。
輝達在聲明中表示，與谷歌TPU這類所謂的「特殊應用積體電路」(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)晶片相比，輝達的晶片更加靈活強大； ASIC晶片是為單一公司或特定功能所設計的晶片。輝達最新一代晶片名為Blackwell。
輝達在貼文中表示：「與ASIC晶片相比，輝達晶片具有更高的性能、更強的通用性和更強的兼容性。」
分析師指出，輝達憑藉其圖形處理器(graphics processor unit，GPU)占據了AI晶片市場90%以上的份額，但在近幾周來，谷歌自研晶片作為Blackwell晶片的可行替代方案，受到了越來越多的關注；Blackwell晶片雖然價格昂貴，但性能強大。
與輝達不同，谷歌並未向其他公司出售其自研的TPU晶片，而是用於內部任務，並允許其他公司透過谷歌雲端租用這些晶片。
谷歌在11月初發布了Gemini 3；Gemini 3是一款備受好評的尖端AI模型，用的就是谷歌自家的TPU晶片，而非輝達的GPU晶片來訓練。
谷歌發言人在聲明中指出：「我們製造的TPU和輝達的GPU需求都在加速增長。我們將一如既往地繼續支持這兩款晶片。」
輝達執行長黃仁勳在11月初的財報電話會議上談到了日益激烈的TPU競爭時，他指出谷歌是該公司GPU晶片的客戶，並且Gemini可以用輝達的技術運作。
更多世界日報報導
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取
南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費
其他人也在看
4生肖12月職場得意 優點被看見！升職加薪不是夢
●生肖牛屬牛者一整年來埋頭苦幹，12月終於等來回報。可能是主管在年終總結時特別表揚你，肯定你的貢獻和付出，這種被看見的感覺讓屬牛者很欣慰。屬牛者有機會獲得晉升機會，預計在12月下旬被通知，如果不是升職也會是調到更重要的崗位；無論哪種，都意味著屬牛者在職場上有更...CTWANT ・ 1 天前
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 8 小時前
超夯新職缺！家事清潔月薪上看6萬元 業者還推每周一天「有薪福利假」
雙薪家庭越來越多，上班族忙於工作，抽不出空打掃環境收拾家務，使得家事外包需求日益增加。根據人力銀行數據顯示，目前相關職缺數達3.3萬個年增12% ，其中時薪上看400元，更有業者祭出每周多一天「有薪福利假」或是6萬元薪資。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
五分埔神奇飲料店！ 開在2樓 老闆靠「吊掛籃」接單｜#鏡新聞
隱藏在台北市五分埔商圈裏頭的一間飲料店，最近掀起討論。因為這間店很特別，第一他沒有店面，點飲料的方式是在一樓大喊或者是按門鈴點餐。老闆會在接單後把作好的飲料垂降送下樓。鏡新聞 ・ 1 天前
薪水好、制度佳，為何人才仍選擇離開？專家揭露關鍵原因！
作者/林招煌根據蓋洛普調查，高達 70% 員工離職與主管有關。留才關鍵不在薪水制度，而是主管的領導力與同理心。好主管能創造心理安全感，讓人才願意留下；主管不好，則讓再好的公司也留不住人。為什麼公司留不住人？問題往往不在制度公司規模不錯、制度完善、薪水也有競爭力，卻總是留不住關鍵人才？許多企業主以為問題出在外部條件，事實上，真正讓人才離開的，往往是「人」本身——特別是主管。根據蓋洛普（Gallup）調查，高達 70% 的員工離職原因與直屬主管有關。不是工作太難、福利太少，而是每天共處八小時的主管，決定了員工對工作的滿意度與歸屬感。管理大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）曾說過一句名言：“Culture eats strategy for breakfast.”——文化會吃掉你的策略。再高明的商業策略、再完善的流程制度，若沒有主管以正向的方式領導與溝通，組織文化最終仍會崩解。氣氛變調，團隊散漫，人才自然不會久留。好主管創造「心理安全感」一位優秀的主管，不是命令者，而是心理安全感的建立者。他懂得鼓勵表達意見、給予發揮空間，也會在關鍵時刻提供支持與具體回饋。Google 的著名研究「KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 22 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 19 小時前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 18 小時前