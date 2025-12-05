AI霸主也怕輸？黃仁勳：33年來「每天醒來都怕倒閉」 真相太催淚！

財經中心／師瑞德報導

黃仁勳在Joe Rogan播客專訪中罕見吐露心聲，坦言33年來每天都怕輝達倒閉，恐懼是他成功的燃料。他認為AI競賽沒有終點，關鍵在於持續迭代與能效提升，並強調沒有穩定能源，就無法建晶片廠與AI工廠。他也分享與川普互動對談的觀察。圖為美國總統川普與輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

輝達創辦人兼執行長黃仁勳近日接受美國知名播客主Joe Rogan的獨家專訪，在長達兩小時的對談中，這位領軍全球市值最高企業的掌舵者罕見吐露心聲。他表示，即便輝達已是AI時代的霸主，但他至今每天醒來仍有公司「距離倒閉只剩30天」的焦慮。黃仁勳並針對AI競賽、能源政策及川普政府的製造業觀點發表了獨到看法。

AI競賽無終點：重點在於持續迭代

針對全球關注的AI軍備競賽，黃仁勳提出了與主流觀點截然不同的看法。他認為這場競賽不存在明確的「終點線」，也不會出現單一方瞬間獲得壓倒性勝利的局面。相反地，技術進步是漸進式的，所有參與者都將站在AI的肩膀上共同進化。

黃仁勳指出，過去10年AI算力提升了10萬倍，這些算力並非用於讓AI失控，而是讓AI能更謹慎地思考、檢驗答案。他強調，「迭代」不是單純的重複，而是基於第一性原理（First Principles）的持續修正。對於大眾擔心的AI取代人類問題，他提出關鍵洞察：「區分『任務』與『目的』。」以放射科醫師為例，AI雖然接手了判讀影像的「任務」，但診斷疾病的「目的」仍需人類，AI反而讓醫師能處理更多病例，甚至增加了醫師的需求量。

成功的燃料是恐懼：33年來每天都焦慮

儘管輝達市值已達數兆美元，黃仁勳坦言：「我每天早上醒來，依然覺得公司快要倒閉。」他透露，「距離倒閉還有30天」這句話他已經講了33年。對他而言，驅動他不斷前進的並非對成功的渴望，而是「不想失敗」的恐懼。他認為焦慮並非失敗者的專屬，反而是持續成功的燃料。

談川普與能源政策：沒有能源就沒有AI工廠

在訪談中，黃仁勳也回憶了與美國總統當選人川普的互動。他形容川普私下非常善於傾聽，且對讓製造業迴流美國有着執着的堅持。黃仁勳直言：「如果沒有促進經濟增長的能源政策，我們就建不了AI工廠、晶片廠或超級電腦。」他強調，能源是運算力的基礎，摩爾定律的本質就是降低運算能耗，未來10年，AI將滲透進各領域且能耗將大幅降低。

