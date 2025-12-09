AI青年力國際論壇 賴清德：青年的創意、勇氣、行動力是國家寶貴資產

AI青年力國際論壇今登場，總統賴清德以錄影方式致詞表示，青年的創意、勇氣、行動力是國家最寶貴資產。(記者陳逸寬攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025 AI青年力國際論壇」今(9)日登場，總統賴清德以錄影方式致詞表示，AI帶來的全球變局，台灣正站在關鍵時刻，青年世代是科技的使用者，也是公共議題的倡議者，更是社會創新的推動者，面對AI帶來的機會與挑戰，青年們的創意、勇氣、行動力都是國家最寶貴的資產。

EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣青年世代共好協會和NOWNEWS今日新聞旗下之跨世代(Crossroad)品牌、共同主辦。

賴清德表示，AI浪潮席捲全球，不僅推動各國產業轉型，也重新形塑人們的生活方式與想像，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，也正處於科技治理的關鍵時刻，更應思考如何讓青年世代不只是科技的使用者，而能成為科技發展的參與者、影響者與政策對話的主體。

賴清德表示，期待透過論壇，大家能從身邊關心的人、事、物出發，以探索精神與批判思考，提出更多元的建議與行動，政府的政策、台灣的未來，都需要回應人民生活與社會真正的需求。

他也說明，目前政府正全力推動AI新十大建設，包含數位基礎設施強化、關鍵技術研發、智慧應用普及建置完整的人工智慧能量，並已設定具體目標，2040年前創造超過15兆產值、提供50萬個AI相關就業機會，建設3座國際級AI實驗室，打造完整的AI生態系統，政府也高度重視AI倫理與法治，正在推動「人工智慧基本法」立法，希望建立安全、信任、人性化的AI發展環境，強化國家韌性，並提升整體人權保障。

賴清德強調，青年是台灣AI力量的重要參與者，走在AI發展的道路上，青年朋友絕對不是旁觀者，青年們的想法、問題、創新，就是推動國家前進的力量，未來政府將持續完善法規，投入更多資源，建立更多跨世代對話平台，政府會與大家攜手合作，打造更具韌性的台灣，期待大家在AI時代都能展現屬於自己的光芒。

「2025 AI青年力國際論壇」今(9)日登場。(記者陳逸寬攝)

