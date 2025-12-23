AI面臨泡沫危機？四分之一製造業認為「過熱」了，只有少數供應鏈相對樂觀

AI是否面臨泡沫危機？市場迄今爭論不休，就連產業內部高階經理人也看法分歧。根據中華經濟研究院最新調查顯示，約有四分之一製造業者認為，AI基礎建設中的資料中心或算力存在過熱現象，比例高於認為「完全沒有過熱」者。

時隔一年 參與AI供應鏈的業者僅微幅上升

中經院今（23）日公布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查，觀察AI供應鏈參與現況與基礎建設投資程度，截至2025年底製造業者回報產品「已經參與」AI供應鏈或正「規劃準備」研發AI產品並進入相關供應鏈的企業占比，只從2024下半年的28.7%微幅攀升至30.7%，顯示參與AI供應鏈的投入期長且有一定門檻。

上述回報「已經參與」AI供應鏈或正「規劃準備」進入相關供應鏈的業者中，44.6%仍在「研發設計產品中」、13.5%「已完成研發但仍未量產」，約有41.9%「已產出且已進行銷售」。

只有9.1%認為 「完全沒有過熱」

至於備受矚目的AI資料中心或算力是否存在過熱現象，製造業有12.9%回答「不知道∕無法判定」，52.3%認為普通尚可，認為過熱的企業比例達25.7%，高於認為「完全沒有過熱」的比例（9.1%）。

若從產業別來看，電子暨光學產業與電力暨機械設備產業經理人認為過熱的比例分別達到27.7%與30.0%；這些產業處於供應鏈上游，對於客戶端需求的任何風吹草動最為敏感。

如果進一步只限定以「已經」或「規劃參與」AI產品並進入相關供應鏈的企業經理人看法，認為「過熱」比例微幅下降至21.6%。

若僅限定「已完成研發但仍未量產」且「已產出且已進行銷售」的業者看法，認為「過熱」的企業比例再下降至17.1%。

實際獲得AI紅利者相對樂觀

中經院指出，整體製造業有回報「過熱」的企業比例都高於「完全沒有過熱」的比例，但以少數已經身為AI供應鏈的參與企業來說，認為AI基礎建設中的資料中心或算力存在過熱現象的企業比例明距離紅利越遠者，感受到的憂慮越深顯較低。

據此而言，這場關乎投資報酬與產業門檻的AI軍備競賽，距離紅利越遠者，感受到的憂慮越深；已經從中獲得實際紅利的企業，更傾向於將當前的擴張視為結構性增長而非泡沫。

