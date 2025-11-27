AI革命全面引爆！Nvidia降落台灣、機器人會走貓步 那些改變世界的2025科技大事件

如果要用一個詞來形容2025年的科技圈，那就是「全面進化」，這一年，人工智慧不再只是實驗室裡的技術展示，而是真正走進你我的生活；科技巨頭們紛紛在台灣、在全球各地擴大版圖，從晶片、AI筆電到機器人、腦機介面，每一個領域都迎來令人驚豔的突破，讓我們一起回顧這精彩的一年，看看那些改變世界的科技大事件。（文：費司特）

大事1. Nvidia在台設立總部：AI晶片霸主選擇台灣的理由

2025年5月，輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX台北展上宣布了一個震撼業界的消息：Nvidia將在台北北士科園區設立台灣總部，命名為「Nvidia Constellation」，這決定並非偶然，台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈與頂尖的AI人才庫，正是Nvidia看重的核心優勢。

經過數月的協商，台北市政府與新光人壽達成協議，Nvidia確定落腳北士科T17、T18基地，投資金額高達新台幣10億元，到了11月，經濟部正式核准Nvidia在台設立子公司，預計2026年農曆年前簽約，最快2027年動工，這不僅象徵台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位，更預示著台北將成為亞洲AI創新的重要樞紐，為台灣科技產業帶來新一波成長動能。​

大事2. Copilot+ PC上市：AI筆電成市場新標配

2025年堪稱「AI PC元年」，微軟推出的Copilot+ PC系列在7月正式登台，開啟了PC產業的新篇章，這些AI筆電搭載高通Snapdragon X Plus處理器，內建NPU神經網路處理器，算力高達45 TOPS，能在本地端執行複雜的AI運算，無需完全依賴雲端，市場研調機構Gartner預測，2025年AI PC滲透率將達31%，2026年更將超過54%，成為市場主流。

在這波浪潮中，宏碁Swift Go 14筆電成為市場焦點，它搭載Intel Core Ultra處理器，提供高達99 TOPS的AI算力，配備OLED螢幕與獨特的兩用觸控板設計，電池續航力長達13.5小時，不僅效能出色，更展現了AI如何讓創作者、商務人士的工作更有效率，從智慧影像編輯到即時語音轉文字，AI已經成為筆電的核心競爭力。​

大事3. AI模型全面進化！Sora 2與Gemini 3 Pro引領世代

2025年9月30日，OpenAI推出了第二代影片生成模型Sora 2，這被視為影片AI領域的「GPT-3.5時刻」，Sora 2不僅能生成高度逼真的影片，更能精準模擬複雜的物理現象，從奧運體操到立槳後空翻，都能完美呈現，更令人驚豔的是，Sora 2還能生成同步對話與音效，並推出了類似TikTok的Sora App，讓用戶透過「客串」功能將自己置入AI生成的影片中。

同一時期，Google也沒有缺席這場AI大戰，11月正式發布Gemini 3 Pro，這是Google迄今最強大的多模態AI模型，Gemini 3 Pro在推理能力、程式碼生成、影像理解等方面都展現出突破性表現，更支援「深度思考模式」和「氛圍編碼」等革命性功能。這兩大模型的突破性進化，標誌著AI已經從單純的文字生成，邁向真正能理解世界、創造內容的「通用智慧」時代，為內容創作、影視製作、教育等產業帶來無限可能。​

大事4. 人型機器人崛起：從工廠走向家庭的未來夥伴

2025年被業界視為「人型機器人元年」，科技巨頭們紛紛展示他們的最新成果，小鵬汽車在11月發表了新一代人型機器人IRON，這款機器人擁有170公分的擬人身材與女性特徵體態，最令人驚豔的是它流暢自然的「貓步」行走姿態，幾乎與真人無異。IRON搭載3顆圖靈AI晶片與全球首發的全固態電池，擁有82個自由度與22個自由度的靈巧手，能完成精細操作，預計2026年正式量產。

另一邊，Tesla的Optimus機器人雖然遭遇技術挑戰，但馬斯克仍堅定表示將在2026年初推出第三代，目標是五年內達到年產100萬台的規模。研調機構Counterpoint預測，全球人型機器人出貨量將從2025年的1.82萬台，到2030年暴增至25.6萬台，年複合成長率近70%。這些機器人不只是科技展示，它們將真正走進工廠、服務業甚至家庭，成為解決勞動力短缺、提升生產效率的重要夥伴。​

大事5. 馬斯克的腦機介面野心：Neuralink突破人類極限

2025年，馬斯克旗下的腦機介面公司Neuralink迎來多項重大突破，截至9月，全球已有12人接受Neuralink腦晶片植入，累積使用時數超過1.5萬小時，這些受試者不僅能用意念控制電腦、玩遊戲，甚至能操控Tesla的Optimus機器人手臂。最令人興奮的是，Neuralink在10月啟動了語音腦機試驗，目標是將大腦中的思想直接轉換為文字，讓漸凍症或中風失語患者能重新「說話」。

Neuralink總裁DJ Seo透露，未來3到4年內，健康人士也能植入Neuralink裝置，實現以「思考速度」與AI對話的願景，除了美國，Neuralink也在英國、加拿大、阿拉伯聯合大公國展開臨床試驗，目標是在2030年前將這項技術普及化。腦機介面不再是科幻電影的情節，而是即將改變人類溝通、學習、工作方式的革命性技術，Neuralink正在開啟人機融合的新時代。​

2025年科技圈精彩絕倫，從Nvidia在台灣的戰略布局，到AI PC的全面普及，從AI模型的智慧飛躍，到人型機器人與腦機介面的未來想像，每一個趨勢都在重新定義我們的生活與工作方式，站在2025年的尾聲，我們相信，未來的世界將比想像的更加精彩！