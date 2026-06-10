AI革命進入下半場！凱鈺切入人形機器人賽道 成長潛力受矚目

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財經中心／余國棟報導

凱鈺推出首款人形機器人。（圖／凱鈺）

AI 正加速由雲端走向實體世界，人形機器人也成為下一波智慧製造的重要戰場。凱鈺科技（5468）推出首款人形機器人，正式跨入具身智能領域。透過整合既有技術、製造經驗與智慧自動化能力，力拚成為南部智慧自動化產業的重要推手。凱鈺自主開發的AMR自主移動機器人已上市多年，憑藉穩定品質、靈活調度及安全操作等優勢，協助客戶降低工廠人力成本，加速生產流程自動化，並朝智慧工廠目標邁進。

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公司早期以無晶圓廠（Fabless）IC設計業務起家，近年在母集團穎霖資源挹注下，積極推動營運轉型，業務版圖已由單一半導體領域，逐步延伸至營建、綠能及智慧製造等多元市場。凱鈺指出，針對不同產業客戶的實際需求，公司可提供客製化操控軟體開發服務，並串接客戶既有的ERP或MES系統，協助即時掌握庫存水位、出貨品項及數量等資訊，提升倉儲管理效率與營運透明度，相關解決方案已獲客戶高度肯定。

目前，凱鈺AMR產品依應用情境涵蓋頂升型、板車型及堆高機型，可彈性支援不同場域的搬運需求，並具備進出電梯及跨樓層移動能力，有助於提高工廠物流調度效率，進一步強化公司在智慧製造市場的競爭力。

而此次推出的人形機器人並非單純模仿人類外型，而是整合 AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體。其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由 3D 視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。透過多自由度關節與仿生靈巧手，人形機器人可執行搬運、巡檢、裝配與精細操作，讓機器不再只是被動執行指令，而是具備理解環境、回應需求與持續學習的能力。

此次推出的人形機器人並非單純模仿人類外型，而是整合 AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體。其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由 3D 視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。（圖／凱鈺）

人形機器人意味著公司從硬體製造跨向軟硬整合，再由單一設備升級為智慧平台，凱鈺瞄準的不只是機器人產品，而是未來工廠、物流與服務場域的全新入口。相較於傳統機械手臂或輪式機器人，人形機器人的最大優勢，在於可以直接適應既有環境。工廠、倉儲、辦公室與家庭空間，本來就是依照人體結構設計，包括樓梯、門把、工具與工作平台。

人形機器人不需大幅改造場域，即可直接進入現有環境執行任務，有助企業降低導入門檻與自動化升級成本。人形機器人完成對於凱鈺的轉型價值，在於集團從傳統產業出發，重新定義自身在智慧製造浪潮中的角色。同集團的穎漢及凱鈺不僅瞄準新產品，更掌握下一波智慧自動化的成長曲線，從智慧製造的「隱形冠軍」走向「產業拓荒者」，期許成為投資下一個智慧自動化領航者。

法人表示，隨著 AI 模型、感測器、馬達、減速器與控制系統逐步成熟，人形機器人將從展示型產品加速走向商業化。短期由工業與物流場域率先導入，中長期則有機會延伸至醫療、照護與家庭服務，成為 AI 實體化的重要載體；凱鈺未來成長可期。

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