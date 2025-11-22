AI革新共創未來 宜蘭國際傑人會AI產業論壇登場

▲AI論壇宜蘭登場主講人與來賓展開座談問答。

【記者 林明益／宜蘭 報導】當人工智慧的發展逐漸深入各行各業，社會大眾對AI的期待也不再僅止於「做決策」，而是進一步希望AI能夠「生成創新」。宜蘭縣國際傑人會就針對AI對企業的影響，11月22日周末上午舉行一場別開生面的「AI產業論壇」，並以「AI賦能產業轉型：企業的成功案例與挑戰」為題，邀請專家學者演講及舉行座談溝通，吸引不少民眾參加。

▲傑人會中華民國總會長林四川(左)致贈活動基金由宜蘭會長賴信明代表接受。

宜蘭縣國際傑人會「AI產業論壇」假宜蘭縣議會簡報室舉行，論壇以「AI革新 × 智慧驅動 × 永續轉型 × 共創未來」為主軸，特別邀請國立宜蘭大學AI推動辦公室執行長夏至賢、國立宜蘭大學教務長陳懷恩、亞洲物聯網聯盟執行長李國憲、台灣人工智慧協會產業交流處處長楊旭宸、竹林松杉靈芝農場經理林涵榆等產官學界專家進行專題分享，深入探討 AI如何實際落實於企業營運，以及在宜蘭產業中的落地應用與推動經驗。

▲國立宜蘭大學夏至賢教授擔任引言主持人。

「AI產業論壇」由主辦宜蘭傑人會2025年會長賴信明擔任司儀主持人，包括該會日前完成交接的2026年會長李芳靜、創會長陳鳳琴、輔導會長黃志錩等多名會友到場協助報到，有宜蘭縣政府工策會總幹事陳志信、宜蘭肉品市場總經理游美蘭及國際傑人會中華民國總會長林四川、副總會長陳櫻佩、會務發展處長廖慶祥等前來共襄盛舉，林四川總會長並代表總會致詞及捐贈活動基金。

▲國立宜蘭大學教務長陳懷恩以豬為題分享AI 有成案例。

「AI產業論壇」於上午9時30分展開，由國立宜蘭大學AI推動辦公室執行長夏至賢教授擔任引言人，分別介紹陳懷恩、李國憲、林涵榆、楊旭宸等四位主講人輪流講演。其中宜大教務長陳懷恩教授以養豬為題介紹AI。亞洲物聯網聯盟執行長李國憲以AI的時代使命，講解AI成功的案例。竹林松杉靈芝農場經理林涵榆以當靈芝遇見AI，分享小農用AI 成為最有力量的工具。台灣人工智慧協會產業交流處長楊旭宸博士，則以台灣人工智慧實戰解方做講解說明。隨後並安排主講人與來賓聽眾進行綜合座談與問答，在引言人夏至賢先丟出問題後再由主講人回答，座談雙方互動愉快。

▲亞洲物聯網聯盟執行長李國憲精彩講解AI 永續創新路徑，並贈書給前來聽講來賓。

宜蘭縣國際傑人會長賴信明及新會長李芳靜最後感謝講師團專程前來演講，感謝他們在產業邁向智慧新時代關鍵時刻，願意分享創新力量與轉型經驗，攜手為宜蘭與台灣的永續未來注入光與能。並特別感謝同時也兼任台北傑人會會長的李國憲執行長，感謝他帶來自己所著作的「生成式AI素養全解」一書送給在場的每位聽眾。(照片記者林明益攝)