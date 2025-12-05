AI預測體外震波治肩肌腱炎療效 長庚研究登國際

（中央社記者曾以寧台北5日電）48歲王小姐右肩一開始只是卡卡的，後來睡覺都會痛醒，竟是肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。高雄長庚透過AI輔助分析，預測她對治療反應，以體外震波助其恢復健康，成果登上國際期刊。

高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅今天在成果發表記者會表示，這項AI輔助分析研究成果，為全球首篇以人工智慧預測體外震波治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，已於去年及今年分別登上重要國際期刊「Orthopaedic Journal of Sports Medicine」及「Journal of Shoulder and Elbow Surgery」。

周文毅指出，王小姐是貿易公司行政主管，約4個月前開始覺得右肩不適，一開始只是穿脫衣服時感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒；在診所檢查後，診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎，經3個月藥物與復健治療，症狀仍時好時壞。

後來她至高雄長庚醫院骨科部運動醫學科求診，經周文毅評估後，透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波（ESWT）反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；約3個月後，王小姐已能回復正常生活。

周文毅說明，肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群，國外研究顯示其盛行率約2.5%至10%。

雖然體外震波治療已被證實能有效改善此病症狀，但臨床治療滿意度仍僅約6至7成。為提升治療精準度與預測準確性，周文毅率領研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測體外震波（ESWT）療效與負向預後因素的AI模型。

研究團隊分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數，以模型預測治療後疼痛與功能改善。

結果顯示，決策樹模型在預測治療後鈣化能否吸收完全的準確率高達89.5%，模型預測治療後疼痛與功能改善的準確率達到90%以上，可作為臨床治療決策依據。（編輯：吳素柔）1141205