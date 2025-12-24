AI預警 竹縣啟動智慧守護之眼

面對近期社會隨機攻擊事件引發的公眾不安，新竹縣長楊文科除了在事件發生第一時間下令全面提升警力戒備外，近日召集縣警局及即將成立的數位發展處，宣布將啟動智慧守護之眼計畫，期盼透過AI主動預警技術，全面升級治安防禦由事後調閱為即時攔阻。

楊文科指示地方警力打破界限，直接進入車站月台與營運範圍巡查，針對即將到來的跨年晚會、元旦升旗等大型活動，以及六福村、小叮噹、綠世界等3大主題樂園，警方均已完成安檢部署與蒐證器材設置。

除了強化實體警力，楊文科強調主動預警系統，由新成立的數位發展處處長劉奕帆領軍，啟動智慧守護之眼計畫。該計畫運用邊緣運算與大語言模型技術，改變傳統監視器僅能被動取證的限制，賦予監控系統即時分析能力，將治安防禦由事後調閱升級為即時攔阻。

劉奕帆說明，該系統研擬鎖定異常行為、詐欺車手以及異常噪音主動偵測，防護範圍更希望延伸至公共托嬰中心、公園與高車流路段。在幼兒場域，系統可自動識別跌倒或長時間哭泣等危險信號，縮短救援反應時間，並採取「去識別化」技術嚴格保護縣民隱私。期待智慧守護之眼作為新竹縣首個「政府開放產品」示範專案，展現新竹縣作為科技大縣的治理格局與公私協力精神。

楊文科強調，治安維護須實體警力與數位科技雙管齊下，透過警察局高效執行力結合數發處的前瞻預警技術，新竹縣將全面建構一座兼顧安全、效率與隱私的智慧城市。