AI領域將爆發性成長！ 仁寶旺年會豪灑2500萬獎金

代工大廠仁寶電腦的旺年會昨(22)日晚間盛大登場，席開超過800桌，由星級酒店團隊操辦晚宴。為了犒賞員工過去一整年的辛勞，仁寶高層豪氣喊出抽獎總獎金超過2500萬元同時請到歌手蕭煌奇、梁靜茹以及告五人樂團開唱同樂。仁寶董事長陳瑞聰表示，去年2025年營收下滑17%壓力很大但是仁寶正在脫胎換骨2026年將是AI領域爆發性成長的一年！

歌手蕭煌奇說：「仁寶的好朋友，有代代出狀元嗎，(有喔)。」剛結婚大喜的歌手蕭煌奇，在代工大廠仁寶尾牙開唱，要讓大家一起沾沾喜氣馬年大吉，梁靜茹，告五人，仁寶晚間在南港展覽舉行旺年會，請來歌手梁靜茹告五人登台同歡，也端出星級酒店團隊掌杓，慰勞員工們一年來的辛勞，豪撒2500萬總獎金抽獎。

創辦人許勝雄也特別出席，擁抱感謝董事長陳瑞聰，帶領仁寶從代工大廠脫胎換骨成AI強棒，陳瑞聰也跟全體員工許下承諾。仁寶集團董事長陳瑞聰說：「今年，AI(伺服器)會有爆炸性的成長。」

陳瑞聰表示雖然仁寶去年2025年營收下滑17%，讓他感到壓力很大，但是他強調仁寶即將否極泰來。仁寶集團董事長陳瑞聰說：「到了2025年是谷底，2026年，在AI伺服器會有爆炸性成長，我會很快帶領大家，在最短時間內重返兆元企業。」

他預估26年仁寶8成營收會來自AI伺服器，引領仁寶改頭換面，2026年出擊智勝王者仁寶的心願，能馬到成功。

