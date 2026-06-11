AI領航守護工安 蔣萬安推科技降災打造零職災城市
【互傳媒／記者 謝忠義／台北 報導】為全面提升營造業職場安全，臺北市長蔣萬安今（11）日出席「115年度AI領航・智造安穩觀摩會」，由北市勞動檢查處、財團法人職業災害預防及重建中心及臺北市營造工地自主管理策略聯盟，共同籌辦。蔣萬安市長特別感謝各工程主辦機關、營造廠職安與工程人員的參與，他表示，臺北市在過去這三年多的努力，正式進入各項重大建設往前推進的大建設時代，包含都市更新、捷運6線齊發、市場改建、社宅興辦及輝達海外總部落腳臺北等；而為強調工安「以人為本」的理念，市府提出科技降災四年計畫，希望大型工程都要導入科技降災，確保每一位勞工作業安全，也提升整體工作環境。
▲市長與現場來賓啟動觀摩會開場儀式。
今日觀摩會現場共規劃17項主題展區，包含今年勞動安全獎工安創意獎的「多模態大語言模型智能影像辨識系統與煙火偵測」，以及「熱危害、熱成像、開口防護與塔吊監控」等頂尖技術，透過AI人工智慧導入與提早預警，能有效防範遺憾發生。
蔣萬安市長致詞時表示，前年臺北市首創的 XR 模擬職安訓練中心，透過模擬情境的方式，包括像高空墜落、坍塌、觸電或缺氧的情境之下，使人員能於事前做好各項風險辨別的能力，並且因應極端氣候，天氣越來越熱的狀況，臺北市也啟動了戶外高溫作業的專案，要求雇主落實包括降溫、飲水、休息的具體措施，同時臺北市也提供工安輔導師這樣的政策，讓這些輔導師可以實際到工地給予各項的輔導協助，來降低高溫作業產生的風險。
蔣萬安市長表示，正如產業界所強調「工安不是口號，而是企業的責任」，守護勞工作業安全必須落實在每一項具體行動上，因此市府提出三大具體作為。
第一，推動「科技降災四年計畫」。市府要求大型工程逐步導入科技降災技術與設備，透過智慧化管理提升工地安全，保障施工人員安全，並改善整體職業工作環境。
第二，推動「XR模擬實境訓練」。市府率全國之先啟用XR模擬職安訓練中心，透過模擬高空墜落、坍塌、觸電及缺氧等高風險工安情境，提升從業人員風險辨識及緊急應變能力，讓安全教育更貼近實際作業現場。
第三，啟動「戶外高溫作業專案」。因應極端氣候帶來的高溫挑戰，市府要求雇主落實降溫措施、提供充足飲水及休息時間，同時透過「工安輔導師」機制主動進入工地提供專業協助，降低高溫作業風險。
勞動局長王秋冬表示，本次觀摩會不僅是科技防災技術的展示，更是營造業夥伴攜手交流、健全職安管理防線的重要契機，市府未來將持續落實科技降災計畫，呼籲全體營造業主、工地主任共同響應導入智慧科技，齊心守護勞工安全，追求職安零災害，落實尊嚴勞動的核心價值。
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