AI領軍反攻台股收漲逾千點 週線跌901點收黑

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（中央社記者江明晏台北12日電）美股科技股帶動，AI族群領軍反攻，台股今天早盤漲逾1649點，寫盤中史上第2大漲點，終場漲1019.58點，收在44169.04點，週線跌901.9點收黑。投顧分析，適逢週五，市場傾向獲利了結，盤中漲勢回吐，下週將關注日本與美國利率走勢。

外界期待美伊即將達成協議，美國股市勁揚收紅，費半指數大漲7.91%，AI科技股回神，日、韓股勁揚。

台股今天以43587.63點開高，早盤衝上44798.88點，漲逾1649點，寫下盤中史上第2大漲點。

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台股今天加權指數終場上漲1019.58點，收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值新台幣1兆1176.45億元，電子股漲2.61%，金融股漲約0.56%、櫃買指數漲3.1%。

觀察權值股表現，台積電收盤漲60元，收在2310元，漲幅2.67%，聯發科漲逾2%，台達電、鴻海收漲，國巨漲逾2%。

記憶體族群今天強勢，南亞科、華邦電收漲停。PCB族群勁揚，臻鼎-KY、欣興收漲逾5%。

SpaceX預計12日在美股公開上市，將成為史上規模最大IPO。低軌衛星族群漲跌互見，同欣電漲停，系統電勁揚，正文、台揚等雀躍，華通、燿華收黑。

觀察高價股走勢，股王信驊漲逾4%、股后穎崴漲停，多數高價股勁揚，川湖、創新服務、漢唐、竹陞科技股價強漲，倍利科、雙鴻漲破千元關卡，台股收盤擁48千金股。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，外界期待美伊即將達成協議，美股勁揚，AI科技股回神，台股是AI大本營，也由AI族群吹響反攻號角，台積電領軍大漲，不過今天適逢週五，假日仍有變數，市場傾向獲利了結，盤中漲勢回吐。

展望下週，他表示，「還有硬仗要打」，美國和日本央行的利率政策將公布，日本傾向升息，外界都在關注新上任的美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）是偏鷹還是偏鴿，市場觀望氣氛很濃。（編輯：張均懋）1150612