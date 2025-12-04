AI題材助攻＋分割紅利發酵！0052 11月人氣暴增逾250%

根據集保戶股權分散 11 月 28 日最新統計資料，整體月增率達 4.78%，顯示對台股投資熱度不減。其中，0052 之總受益人數達188,693人，單月暴力成長 250.86%，遠遠領先其他具有人氣或主動式ETF。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股科技股買氣火熱，今年來大漲近三成的老牌台股科技型ETF——富邦科技（0052），於 11 月完成「一拆七」分割後重新掛牌，以更親民價格吸引大量資金湧入，不僅成交量明顯放大，總受益人數也在短時間內快速飆升，成市場最夯的科技ETF指標。

人氣居第二的主動式ETF野村臺灣優選（00980A），受益人月增率達 74.54%；第三名則是永豐智能車供應鏈（00901）月增率 29.56%，同樣展現強勁吸引力。至於市場熟悉的市值型ETF元大台灣50（0050），雖月增率僅 13.28%，仍維持穩健表現。





富邦科技ETF經理人洪珮甄指出，0052 是市場少數以「台灣科技產業」為核心布局的市值型ETF，持股完整涵蓋權值半導體、雲端、AI、伺服器、IC設計等主流族群。隨 AI、加速運算與高速傳輸等科技長期趨勢確立，加上台灣在全球供應鏈具不可取代地位，科技股仍是最能代表台股競爭力的核心資產。0052 在分拆後價格親民，加上完整、純科技指數布局特性，吸引小資族、中長期投資人同步進場布局，形成受益人數爆發式成長。

全球降息循環趨勢預期不變，有利資金回流成長型科技資產，台灣高階製造、半導體產值與全球AI需求同步上揚，將推升科技企業營收與獲利。展望 2026 年，台股在 AI 伺服器供應鏈、CoWoS 先進封裝、記憶體、AI PC 等多重題材帶動下，仍有極大成長動能，科技行情可望延續。

洪珮甄建議，現階段台股雖位於高檔震盪，但基本面強勢未變，震盪反而提供分批布局的有利時點。投資人可透過科技型ETF進行「核心持有、長線參與台灣科技成長」策略，一次掌握台股 AI 與半導體黃金鏈的成長收益。尤其 2026 年起科技需求進入新一輪換機與算力擴充周期，中長線投資價值更顯突出。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

