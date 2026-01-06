AI題材持續發燒！美股道瓊漲近500點創新高、台積電ADR漲1.61%

美股6日收盤，道瓊工業指數上漲484.90點，台積電ADR上漲1.61%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 在市場對人工智慧（AI）題材與整體經濟前景抱持樂觀情緒下，投資人似乎未多加關注美國近期對委內瑞拉的攻擊，美國股市6日延續2026年開年的牛市行情，道瓊工業指數和標普500指數收盤雙雙再創新高，費城半導體指數大漲超過2.7%。台積電ADR勁揚5.18美元，漲幅達1.61%，收在327.43美元。

綜合外媒報導，新年伊始僅第三個交易日，半導體股就一路飆升，記憶體類股更是其中的佼佼者，美光科技6日大漲31.2美元或10％，收343.35美元；Sandisk飆漲75.55美元或27.56％，收349.63美元。美光今年迄今已上漲超過20%，2025年更是表現亮眼，漲幅超過240%。

隨著去年美國政府停擺43天的影響逐漸消退，可靠的經濟數據可能會成為美國聯邦準備理事會是否降息的理由，即將公佈的數據包括7日的職缺和勞動力流動調查及9日的12月就業報告。此外，未來幾週將迎來第四季財報季。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數的本益比約為22倍，低於去年11月的23倍，但仍高於該指數5年平均值19倍。

美股6日收盤，道瓊工業指數揚升484.90點或0.99%，收報49462.08點。標普500指數上揚42.77點或0.62%，收在6944.82點。以科技股為主的那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收在23547.17點。費城半導體指數勁揚204.48點或2.75%，收在7650.93點。

