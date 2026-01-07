AI題材爆火！道瓊、標普再創歷史新高 台積電ADR大漲1.62％

【國際中心／綜合外電】美國股市太威了！在市場對人工智慧（AI）題材與整體經濟前景抱持樂觀情緒下，華爾街股市今天延續2026年開年的牛市行情，道瓊和標普500指數收盤雙雙再創新高，費城半導體指數更勁揚超過2.7%。其中，半導體AI類股部分，台積電ADR（TSM）大漲5.23美元或1.62％，收盤327.48美元

道瓊工業指數揚升484.90點或0.99%，收報49462.08點。

標普500指數上揚42.77點或0.62%，收在6944.82點。

那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收23547.17點。

費城半導體指數勁揚204.48點或2.75%，收7650.93點。

