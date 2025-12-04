AI題材＋分割股價親民化 0052受益人單月大增250.86%！

台股科技股買氣火熱，老牌科技型ETF富邦科技(0052) ETF於11月完成「1拆7」分割後重新掛牌，以更親民的價格吸引大量資金湧入，不僅成交量明顯放大，連總受益人數也在短時間內快速飆升，成為市場最夯的科技ETF指標。

根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，0052總受益人數達18萬8693人，單月成長率達250.86%，遠遠領先其他具人氣話題的ETF及主動式ETF。

0052經理人洪珮甄指出，0052是市場少數以「台灣科技產業」為核心布局的市值型ETF，持股完整涵蓋權值半導體、雲端、AI、伺服器、IC設計等主流族群。隨著AI、加速運算與高速傳輸等科技長期趨勢確立，加上台灣在全球供應鏈具不可取代的地位，科技股仍是最能代表台股競爭力的核心資產。

洪珮甄指出，0052分拆後，價格親民，加上完整、純科技指數布局特性，吸引小資族、中長期投資人同步進場布局，形成受益人數爆發式成長。

洪珮甄指出，全球降息循環趨勢預期不變，有利資金回流成長型科技資產，台灣高階製造、半導體產值與全球AI需求同步上揚，將推升科技企業營收與獲利。展望2026年，台股在AI伺服器供應鏈、CoWoS封裝、記憶體、AI PC等多重題材帶動下，仍有極大成長動能，科技行情可望延續。

洪珮甄建議，現階段台股雖位於高檔震盪，但基本面強勢未變，震盪反而提供分批布局的有利時點。投資人可透過科技型ETF進行「核心持有、長線參與台灣科技成長」策略，一次掌握台股AI與半導體黃金鏈的成長收益。尤其2026年起科技需求進入新一輪換機與算力擴充周期，中長線投資價值更顯突出。

