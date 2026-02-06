AI顛覆疑慮升溫 美國軟體股連7跌、市值蒸發1兆美元

（中央社紐約5日綜合外電報導）投資人憂心快速發展的人工智慧（AI）工具可能顛覆軟體與資料服務產業，美股這類股票今天連續第7個交易日下挫，跌勢進一步擴大。

路透社報導，標準普爾500軟體與服務指數下挫4.6%，自1月28日以來市值已蒸發約1兆美元，這波拋售潮被市場形容為「軟體末日」（software-mageddon）。

在這波跌勢中，受創最重的科技公司包括ServiceNow、股價下跌7.6%，Salesforce下跌4.7%，以及微軟（Microsoft）下跌5%。

資產管理公司Bailard投資長兼科技投資主管史密斯（Dave Harrison Smith）表示：「我會把目前的情況歸類為『全數拋售』的心態。」

本週稍早投資人擔心AI開發商Anthropic旗下聊天機器人Claude推出的外掛程式，可能衝擊湯森路透（Thomson Reuters）法律業務，導致這家位於加拿大的金融法律資訊公司出現史上最大單日跌幅。儘管湯森路透宣布調高股利，且第四季財報大致符合市場預期，今天股價仍大跌5.6%。

投資研究公司Alpine Macro首席證券策略師喬吉（Nick Giorgi）說：「目前幾乎看不到逢低承接買盤…但我們正接近一個關鍵轉折點。」

標普500軟體與服務指數較200日均線約低21%，為2022年6月以來，跌破這個關鍵技術水準最深的一次。

史密斯認為，這波拋售潮可能為選股型投資人創造機會，但他警告不宜期待短期內快速反彈。「在這種情緒全面崩潰的情況下，要抓到真正的底部是非常、非常困難的」。

軟體股沉重賣壓，伴隨資金從科技股轉向價值型產業，如民生必需品、能源及工業類股，這些板塊在2022年10月展開的多頭行情中相對落後。

債券基金SanJac Alpha投資長威爾斯（Andrew Wells）表示：「我們看到投資人整體性降低科技投資部位風險，這種情況從今年初就已開始。」

金融服務公司Edward Jones全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）在報告中指出：「在多年來由科技股主導市場之後，投資人正輪動至傳統的『舊經濟』產業。」

華爾街最受關注的投資人恐慌指標—VIX恐慌指數上升3.13點，收在21.77，為11月21日以來最高收盤水準。

貴金屬方面，黃金與白銀在本週稍早出現歷史性重挫後，今天再度下跌；比特幣重挫13%，報62890美元。（編譯：徐睿承）1150206