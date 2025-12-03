AI類股誰值得投資？ 馬斯克罕見點名輝達和Alphabet

【緯來新聞網】特斯拉執行長馬斯克近日再次表態對人工智慧（AI）的高度信心，認為AI與機器人將在未來主導全球生產力，重塑整體經濟格局。在談到特斯拉以外他會看好的美股時，他罕見點名科技七雄裡的兩檔美股：Alphabet（Google）與輝達（Nvidia）。

（圖／達志影像）

馬斯克在 11 月 30 日接受 Podcast 訪談時，強調AI與機器人的重要性，被問到除了特斯拉，現階段會看好哪些美股。他表示，若要挑選 AI 相關公司，會把資金放在 Alphabet（GOOGL）與輝達（NVDA）。他指出，Google 在模型、晶片與自駕領域已建立深厚基礎，包括最新推出的 Gemini 3 AI 模型、自研 TPU 受到大型科技公司青睞，以及旗下自駕公司 Waymo 在美國多地擴張無人駕駛服務，皆使其未來價值具備想像空間。



談到輝達時，馬斯克更直言這是「最明顯的選擇」。輝達長期是特斯拉的重要合作夥伴，雙方近期甚至與沙烏地阿拉伯合作建置大型資料中心，以強化全球 AI 算力網路。他也多次公開稱讚輝達執行長黃仁勳，認為其在 AI 晶片上的領先地位難以撼動。



除了 AI 與機器人，馬斯克也點出「太空飛行」是他心目中另一個高潛力賽道。他旗下的 SpaceX 目前正推進星艦（Starship）計畫，並與美國太空總署（NASA）簽訂價值逾 40 億美元合約，預計最快在 2027 年執行登月任務。從馬斯克的言論可見，他對未來高科技產業的長期價值抱持極高信心。

