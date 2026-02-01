AI飆股族群「輪到傳產了」？專家看台塑四寶大噴發：今年週期輪動來了

AI產業在近年掀起全球市場狂熱，財經作家游庭皓在節目《財經風向球》表示，根據美國銀行首席股票策略師哈奈特團隊研究指出，市場樂觀情緒達到極限，種種指標均顯示，投資人今年似乎並不擔心景氣衰退，而是擔心「買不到怎麼辦」，但他認為，這是一種很微妙的擔憂。

游庭皓指出，今年是2021年以來，景氣最為樂觀的時機，數據呈現投資人首次「不著陸」機率高於「軟著陸」。過去投資人主流概念為相信軟著陸，因為聯準會已經形成一個循環，「在經濟、就業快要不行的時候，聯準會就會適度地打開水龍頭，景氣就能夠回溫。」

游庭皓續指，投資人認為無論如何景氣都會上升，情緒非常樂觀，哈奈特團隊研究則認為，現在從任何指標，都似乎找不到「買入股市」的誘因，因為找不到一個悲觀的情緒指標以買進股票。

游庭皓說，我們可能正在進入生產力周期的轉捩點，也許AI真的不太一樣，可以顯著帶動經濟，在這樣的情況底下，反而迎來週期輪動。根據美國標準普爾500指數，今年通訊服務類別和資訊科技類，都開始跑輸大盤，那斯達克綜合指數，也有一段時間沒有創新高了。

游庭皓提到，近期創高、大漲的則是「台塑四寶」台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505），顯示傳統製造能源概念股開始拉動了，在今年有非常明顯的週期輪動。

游庭皓表示，哈奈特團隊不相信泡沫將破滅，而是更相信當前科技領域最具影響力的7家公司，微軟、亞馬遜、Meta 、Alphabet、蘋果、特斯拉和輝達都正在做本益比回調；而傳產將否極泰來，向上攻堅。哈奈特認為傳產去年衰退太過嚴重，影響今年復甦，今年持續看好整體景氣向上，但中小型股和傳產股開始對投資人有吸引力，因為AI拯救了這些產業。

對於AI泡沫化疑慮，游庭皓認為，「科技巨頭藉由AI保護了自己的護城河」，以美國科技公司Google為例，該公司大量投資AI，只要Google能夠確保AI市占率持續擴大，便能一直調升價格，其實並沒有這麼大的泡沫。

游庭皓說道，許多科技公司投資AI，是為了確保「漲價權」，而真正有泡沫危機的，是因為AI讓市值膨脹極快，但卻沒有穩定的「護城河」可以守護企業本身，就像美國人工智慧公司OpenAI。

游庭皓認為，目前AI創造了新一輪的商機，對於台廠、半導體都有極大貢獻；另一方面，也可能代表科技巨頭投資者本身承擔巨大風險，但科技巨頭可以藉由調漲費用賺回營收，因此，泡沫化可能會發生在個股。



