AI食旅成果發表會在彼緹娃觀光工廠登場 AI × AR導覽 × 在地品牌共同打造台南旅遊新亮點

11月26日「AI食旅創新整合示範體系成果發表會」在彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠正式發表。活動集結台南多家觀光工廠、特色店家及地方協會，共同見證在地產業導入 AI 與 AR 技術後的創新成果，展現台南「智慧觀光 × 美食體驗」的新面貌。

本計畫由傑飛特科技股份有限公司擔任執行廠商，並整合區域內多家夥伴，包括：鯤島 Khuntor 餐酒館、上雅禮品、國王家族觀光工廠、章成麥芽餅、八木茶飲、御品紅豆、日寶食品、黑橋牌食品、虹泰水凝膠世界觀光工廠、佳里商圈、佳里扶輪社、台南市推廣觀光工廠協會、台南市府城文化觀光產業協會等，共同投入智慧旅遊應用。

AI × AR 打造「可互動」的甜點旅遊路線

本次成果發表展示三大應用服務，開放現場來賓試用：

● AR闖關集章活動

遊客可使用手機進行AR闖關，於合作店家定位互動，即可「看到」甜點與店家故事跳出於現場空間，同步完成集章任務，提升旅遊趣味與回訪率。

● LINE AI 智慧導覽機器人

掃描海報QR Code即可加入官方LINE帳號，能即時查詢「店家簡介、招牌推薦、營業時間、交通資訊」等內容，讓旅遊動線更直覺。

● AI商品辨識

遊客將攝影機對準商品，即可獲得詳細介紹、成分特色與延伸品項推薦，協助小型觀光工廠與店家改善導購流程、提升現場停留時間。

圖2：彼緹娃觀光工廠商品區展示導入後AI闖關集章、AI商品辨識與LINE智慧導覽的流程與成果。

地方產業齊聚，見證AI導入成果

現場來賓陣容包含多個在地產業代表與協會領袖，包括：鯤島 Khuntor 餐酒館、上雅禮品、國王家族觀光工廠、章成麥芽餅、黑橋牌食品、虹泰水凝膠世界觀光工廠、佳里商圈理事長 陳俊任、佳里扶輪社 社長 蘇啟瑞 Ray、民防中隊長 陳駿逸、台南市推廣觀光工廠協會 梁金生 理事長、台南市推廣觀光工廠協會 凃雅佩 總幹事、台南市府城文化觀光產業協會 常務理事 張秀蘭、台南市皮革製品商業同業公會：禾群企業社、腳Y子工作室、金弘鞋行、柏京設計、承易國際等業者）

圖3：多家地方協會、觀光工廠與品牌代表合影，展現跨產業合作能量。

AI不再是大企業專利，中小企業也能用得起

發表會中，傑飛特科技總經理曾志雄表示：「AI 不再只是中華電信、國泰世華銀行這種大型企業才能導入的技術。透過這次計畫，我們把 AI 變成中小企業『用得起、用得到、看得見成果』的工具，讓在地觀光工廠、甜點店、餐酒館都能享受AI帶來的便利，提升旅遊體驗與商機。」現場多位店家老闆與協會代表也認為， AI 的普及正讓傳統觀光產業逐步跨入數位升級的新階段。

圖4：傑飛特科技總經理曾志雄於現場分享AI應用方案目標，說明如何協助在地中小企業導入AI服務。

以AI推動在地觀光工廠升級

藉由本次「AI食旅創新整合示範體系」，在台南達成一項結合科技、文化與甜點體驗的創新里程碑，未來將持續協助更多觀光工廠與店家導入 AI LINE機器人、AR互動，以提升遊客體驗、延長停留時間、強化品牌印象。台南的甜點、美食與觀光工廠，正因科技而展現全新的生命力，期待在地品牌透過AI連結更多旅客，讓府城文化以更多元的角度傳承下去。

