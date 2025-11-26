AI食旅成果發表會在彼緹娃觀光工廠登場 AI × AR導覽 × 在地品牌共同打造台南旅遊新亮點
11月26日「AI食旅創新整合示範體系成果發表會」在彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠正式發表。活動集結台南多家觀光工廠、特色店家及地方協會，共同見證在地產業導入 AI 與 AR 技術後的創新成果，展現台南「智慧觀光 × 美食體驗」的新面貌。
本計畫由傑飛特科技股份有限公司擔任執行廠商，並整合區域內多家夥伴，包括：鯤島 Khuntor 餐酒館、上雅禮品、國王家族觀光工廠、章成麥芽餅、八木茶飲、御品紅豆、日寶食品、黑橋牌食品、虹泰水凝膠世界觀光工廠、佳里商圈、佳里扶輪社、台南市推廣觀光工廠協會、台南市府城文化觀光產業協會等，共同投入智慧旅遊應用。
AI × AR 打造「可互動」的甜點旅遊路線
本次成果發表展示三大應用服務，開放現場來賓試用：
● AR闖關集章活動
遊客可使用手機進行AR闖關，於合作店家定位互動，即可「看到」甜點與店家故事跳出於現場空間，同步完成集章任務，提升旅遊趣味與回訪率。
● LINE AI 智慧導覽機器人
掃描海報QR Code即可加入官方LINE帳號，能即時查詢「店家簡介、招牌推薦、營業時間、交通資訊」等內容，讓旅遊動線更直覺。
● AI商品辨識
遊客將攝影機對準商品，即可獲得詳細介紹、成分特色與延伸品項推薦，協助小型觀光工廠與店家改善導購流程、提升現場停留時間。
圖2：彼緹娃觀光工廠商品區展示導入後AI闖關集章、AI商品辨識與LINE智慧導覽的流程與成果。
地方產業齊聚，見證AI導入成果
現場來賓陣容包含多個在地產業代表與協會領袖，包括：鯤島 Khuntor 餐酒館、上雅禮品、國王家族觀光工廠、章成麥芽餅、黑橋牌食品、虹泰水凝膠世界觀光工廠、佳里商圈理事長 陳俊任、佳里扶輪社 社長 蘇啟瑞 Ray、民防中隊長 陳駿逸、台南市推廣觀光工廠協會 梁金生 理事長、台南市推廣觀光工廠協會 凃雅佩 總幹事、台南市府城文化觀光產業協會 常務理事 張秀蘭、台南市皮革製品商業同業公會：禾群企業社、腳Y子工作室、金弘鞋行、柏京設計、承易國際等業者）
圖3：多家地方協會、觀光工廠與品牌代表合影，展現跨產業合作能量。
AI不再是大企業專利，中小企業也能用得起
發表會中，傑飛特科技總經理曾志雄表示：「AI 不再只是中華電信、國泰世華銀行這種大型企業才能導入的技術。透過這次計畫，我們把 AI 變成中小企業『用得起、用得到、看得見成果』的工具，讓在地觀光工廠、甜點店、餐酒館都能享受AI帶來的便利，提升旅遊體驗與商機。」現場多位店家老闆與協會代表也認為， AI 的普及正讓傳統觀光產業逐步跨入數位升級的新階段。
圖4：傑飛特科技總經理曾志雄於現場分享AI應用方案目標，說明如何協助在地中小企業導入AI服務。
以AI推動在地觀光工廠升級
藉由本次「AI食旅創新整合示範體系」，在台南達成一項結合科技、文化與甜點體驗的創新里程碑，未來將持續協助更多觀光工廠與店家導入 AI LINE機器人、AR互動，以提升遊客體驗、延長停留時間、強化品牌印象。台南的甜點、美食與觀光工廠，正因科技而展現全新的生命力，期待在地品牌透過AI連結更多旅客，讓府城文化以更多元的角度傳承下去。
目前配合計畫執行，在2025年12月31日前加入本專案的觀光工廠或店家，均享專案優惠價格，立即聯繫 LineID：https://lin.ee/lCQNE5Vj
其他人也在看
台南時尚週 西市場變身伸展台
記者汪惠松∕永康報導 台南應用科大時尚設計系與視傳系攜手台南市皮革製品商業同業公會，…中華日報 ・ 19 小時前
台電挖破輸水管 新北土城板橋部分地區暫停水
（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市議員黃淑君表示，由於台電在板橋區四川路二段及高爾夫路口施工時，不慎挖斷自來水管導致板橋及土城部分地區停水，預估將停水到明天清晨5時30分。中央社 ・ 1 天前
世界美顏小姐台南競艷
記者林雪娟∕台南報導 世界美顏小姐為國際知名選美賽事之一，繼上次舉辦才藝賽後，睽違十…中華日報 ・ 19 小時前
台電施工挖破水管 新北板橋、土城緊急停水至今晨5：30
台灣自來水公司25日晚間發布緊急公告指出，因應台電施工期間不慎損壞位於板橋區四川路二段與高爾夫路口的主要供水設施，為確保供水安全及進行修復作業，必須緊急實施停水，預計將影響時間達12小時。根據台水公司在官網所列資訊，停水範圍涵蓋新北市兩大行政區，包括土城區與...CTWANT ・ 1 天前
新／高雄人記得儲水！12月7日「停水10小時」範圍曝光 影響60萬戶
高雄人記得儲水！台灣自來水公司第七區管理處表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。預計12月7日上午08時至18時，針對高雄11個行政區停水或減壓10個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI × AR導覽 × 在地品牌共同打造台南旅遊新亮點
「AI食旅創新整合示範體系成果發表會」在彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠正式發表。活動集結台南多家觀光工廠、特色店家及地方協會，共同見證在地產業導入 AI 與 AR 技術後的創新成果，展現台南「智慧觀光 × 美食體驗」的新面貌。警政時報 ・ 4 小時前
台南安南某鐵皮倉庫火警 濃煙密布 (圖)
台南市安南區某間鐵皮倉庫26日下午發生火警，現場濃煙密布且有延燒狀況，消防人員獲報趕赴現場灌救中。中央社 ・ 1 天前
雲云董座刺死技術長喊懊悔盼調解 遺孀：不知怎樣回答原諒問題
雲云科技董事長曾姓男子涉嫌刺殺梁姓技術長，台北地院國民法庭今（26日）召開準備庭，曾男聲稱懊悔，盼家屬給予調解與彌補機會，梁妻表示，只看到媒體報導對方道歉，並收過一封「制式存證信函」，不知道怎麼回答原諒的問題。鏡新聞 ・ 19 小時前
台灣指標性永續評比「TCSA台灣企業永續獎」公布年度得獎名單，遠傳再度榮獲最高榮譽「十大永續典範企業獎」
台灣指標性永續評比「TCSA台灣企業永續獎」公布年度得獎名單，遠傳再度榮獲最高榮譽「十大永續典範企業獎」，為第八度入選此獎項。今年遠傳更囊括逾七成單項績效獎，並獲「永續報告書白金獎」等殊榮，合計奪下13項永續大獎，連續三年蟬聯全台獲獎數最多企業，也是唯一達成此里程碑的企業，充分展現遠傳落實「全員永續文化」的全方位成果。遠傳總經理井琪表示，能連年獲得「十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定、並蟬聯得獎數最多企業，我們深感榮幸。遠傳將永續視為企業核心策略，打造全員ESG文化，將節電減碳、綠能布局等永續績效KPI連結高階經理人薪酬考核，並提供全員永續激勵獎金，從低碳營運、供應鏈管理到社會共融，全面推動創新與落實，這是每位同仁及供應商夥伴共同努力的成果，一起為全民生活環境盡最大的心力。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台南原日軍步兵第二聯隊官舍群 (圖)
台南市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」南、北館新建工程預定114年底完工，部份古蹟屋舍及南、北館將委外營運。圖為原日軍步兵第二聯隊官舍群。中央社 ・ 5 小時前
68歲賭徒不滿被討債！狂砍二房東297刀「臟器外露」致死 判決出爐
【緯來新聞網】去年6月份，台北68歲男子陳進財與失明的78歲二房東顏姓男子因債務糾紛發生激烈衝突。陳緯來新聞網 ・ 1 天前
普發萬元領了沒？寬頻優惠比一比！凱擘、中嘉、中華電誰最划算？
[Newtalk新聞] 「普發一萬元領了沒？」這是近期最夯的聊天話題，有線電視寬平業者看準這波現金商機，祭出優惠好康搶客。凱擘大寬頻也趁雙12購物檔期，推出放大萬元方案，申辦1G光纖上網，就能享有價值超過萬元的升級好禮；針對30年以上的老客戶，還享有免費頻寬升速、收看數位頻道，以及HBO Max觀看體驗等多項優惠，新舊客戶一次滿足。 以下是凱擘、中嘉與中華電信優惠比一比： 凱擘1G光纖上網「萬元回饋」開跑 一萬元現金該怎麼花需要精打細算，又剛好碰上雙11、雙12購物節慶，各店家優惠琳瑯滿目，搶攻這波年末商機，凱擘大寬頻從11月30日至12月12日，舉辦為期13天的快閃優惠，申辦1G光纖上網，就享有升速優惠、免費安裝Mesh Wi-Fi 6子機，同時享有網路守護家2年安心防護，還現賺1,000 mo幣購物金，總價值超過萬元，等同於花一萬、送一萬，政府普發一萬，凱擘大寬頻再加碼，讓民眾體驗飆速上網還能翻倍賺回饋。 中嘉寬頻（Home ） 萬元級「價值」方案，但不是現金，沒有「普發一萬」回饋。「1G 光纖 看電視」優惠內容：方案包含以下三大主要優惠：免費使用「Wi-Fi 全戶通」：提供全屋無新頭殼 ・ 1 天前
聯結車在國道烏日段變換車道不當側翻 飲料罐掉滿地駕駛受傷
記者陳金龍／台中報導 國道三號南向二０六點九公里烏日路段二十五日凌晨發生車禍，聯結車…中華日報 ・ 1 天前
誤信假瘦身比賽遭詐 受害者與警合作逮車手 (圖)
台南市黃姓女子網購瘦身產品卻陷入「比賽得名可領獎金」騙術遭詐財，直到赴銀行借貸時被提醒才報案，隨後配合警方逮獲一名車手。中央社 ・ 1 天前
快儲水！高雄12/7「大停水10小時」 影響範圍曝
高雄澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗於12月7日開始進行，當天早上8時至18時部分區域將停水，提醒當地居民盡早儲水。中天新聞網 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 5 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 3 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
NBA》勇士一哥Curry右大腿挫傷將接受核磁共振檢查 總教練Kerr：「希望他能恢復地快一點」
NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前