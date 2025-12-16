AI養豬提升小豬存活率、減少分娩損耗 影像辨識瘦肉率省時20％

豬隻的瘦肉率多高以往靠飼主的飼養祕訣，未來靠影像就能提早看出，及早換飼料配方。（示意圖／本報資料照片）

養豬成本越來越高、人力越來越難請，雲林科技大學、屏東科技大學等大學相關科系及資訊業者，以大數據和AI整合，即可辨識瘦弱小豬、母豬是否快生產、從影像就可判斷肥瘦肉比例，未來只要坐在辦公室看影像，等電腦通知去查看，不需要24小事巡場和警戒，也可及早換飼料配方。

數位發展部補助雲科大執行「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」以因應少子化、畜牧業缺工挑戰，16日在斗六市三好酒店發表成果。

雲科大校長張傳育（右）聆聽資訊業者解說電眼如何辨識母豬要生了。（周麗蘭攝）

屏科大資管系、屏東大學人工智慧系、東華大學資工系、宜蘭大學生技系等教授共同研發一套用影像辨識豬隻瘦肉率技術，在豬隻被屠宰之前就知道該豬隻的瘦肉率。

廣告 廣告

方法是透過攝影拍攝豬隻，再用程式計算豬隻側面的面積，反推牠的體重和瘦肉率，飼主可及早調整飼料配方，當肉品市場拍賣時有各觀標準評估其價值，不再單靠人眼辨識經驗。

「全天候畜牧AI管理平台」可以提供母豬分娩預警，方法是透過攝影機捕捉母豬異常躺臥、起身、坐臥、趴著等分娩前行為，偵測蜷臥、厭食等前兆，在母豬生產前3、4小時就提供預警，畜牧場得以準時應變，避免錯失分娩時間而造成死胎。

此外，影像也可偵測小豬蜷縮、擠堆、翻肚睡、追逐等異常行發布警訊，飼主及早得知是生病或失溫，提早小豬存活率。

一家大型畜牧場試用結果，小豬存活率提升約5％、 分娩損耗率改善逾90％，減少20％人工巡場工時。

雲科大校長張傳育指出，這幾項AI技術都已研發多年，主要運用電腦視覺與大數據，這幾項技術都在牧場實證過，希望能讓更多養豬業者知道AI科技可協助降低人工來提高產能。

更多中時新聞網報導

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

高三開學前 民眾提案學測8月考

慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流