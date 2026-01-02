AI餐飲實驗室走入農場 南應大USR打造梓官甜菜根品牌

南應大通識課程ＡＩ餐飲實驗室帶領學生走入高雄梓官區梓玉農場，體驗操作蔬菜種植機。（南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南應大推動「ＡＩ、永續、產業」跨域教學實作，結合教育部ＵＳＲ「梓想與你鄉遇」計畫，通識課程「ＡＩ餐飲實驗室」再度走入高雄梓官區梓玉農場，帶領學生在真實農業場域中運用ＡＩ工具、永續思維與數位行銷概念，發展以甜菜根為核心的地方品牌。

課程由「梓想與你鄉遇–梓官農業價值實踐」ＵＳＲ計畫共同主持人、餐飲系助理教授張淑禎規劃與授課。張淑禎長期投入地方創生，及ＡＩ在餐飲與相關產業的應用，曾輔導學生以甜菜根產品為主題，實現「畢業即創業」，成立品牌與公司營運，並與校系未來的電商經營與課程發展深度銜接。

本學期以北梓官甜菜根商品開發為核心案例，設計一系列田野調查與ＡＩ敘事語意分析活動，帶領學生從在地農業價值鏈出發，思考產品開發與品牌定位。學生藉由蒐整梓官的地理環境、人口結構與產業特色，理解北梓官作為台灣重要蔬菜供應地的角色。

同時運用田間實地訪談與觀察資料，結合生成式ＡＩ與語意分析流程進行文本分析。課程同時安排學生實際品嘗已開發的甜菜根麵點，以「體驗感受」對照紙本企劃內容的落差。進一步調整目標客群設定與價值主張，培養以數據、感知與場域觀察共同支撐決策的數位行銷素養。

ＵＳＲ計畫主持人、資管系講座教授楊正宏表示，張淑禎將地方農業、ＡＩ語意分析與電商行銷實務整合成一套完整課程，讓學生在真實場域裡練習從資料、故事到商品的全流程設計。這樣的課程不僅深化團隊對梓官場域的理解，也展現南應大的教學能量。