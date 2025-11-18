AI驅動城市韌性！ 鼓勵新創勇敢發揮影響力！

2025國際交流會暨投資媒合會」已在內科創新育成基地成功舉行。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

為推動「ＡＩ驅動產業，打造韌性城市」的施政願景 ，台北市政府產業發展局指導的「Smart Living, Sustainable Future二０二五國際交流會暨投資媒合會」已於十八日在t.Hub內科創新育成基地成功舉行。此次交流會以「ＡＩ驅動產業，打造韌性城市」為核心，透過論壇與創新Demo Pitch，為串聯內科、南港、北士科的台北科技廊帶 注入前瞻能量。

台北市產業發展局副局長吳欣珮於開幕時致詞指出，台北市擁有全台超過一半的創業家與加速器，以及八成以上的創投事業，是台灣新創事業最活躍的地區。市府積極發動「創業家友善城市」與「ＡＩ驅動智慧城市」兩大引擎，目標就是為市民創造一個永續宜居的城市，並為產業升級注入強大動能。

t.Hub 內科創新育成基地作為串聯內科產業與國際資源的平台，此次活動成功展現了台北市在AI/AIoT、ESG與樂活照護領域的深厚技術實力，也由工研院產服中心新創經營組、資誠創新創業服務團隊說明於t.Hub場域所提供的服務資源，從基礎的產銷人發財創業課程，到產品打樣諮詢、商模優化、募資輔導到業務媒合等，厚植新創進入市場的競爭力，未來也將持續導入國際資源，協助台北新創發光發熱，加速實現智慧永續的城市願景。