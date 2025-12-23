AI驅動新藥革命 生華科競逐百億美元賽道

【記者柯安聰台北報導】在全球免疫腫瘤治療邁入世代交替、重磅藥物專利懸崖逼近之際，生華生技（6492）23日年度法說會上，揭示其以AI驗證、精準臨床與國際合作為核心的研發與商業布局。法人指出，生華科正以「新機制抗癌基石」為定位，加速躍升為台灣最具代表性的創新腫瘤新藥研發公司。



日前，Google旗下DeepMind團隊運用最新C2S-Scale生物AI模型，分析逾4000項候選藥物後，罕見公開點名生華科新藥Silmitasertib（CX-4945）登上國際熱搜，國際媒體爭相報導這一顆萬中選一的「S」藥。該研究並由Google提供算力、DeepMind團隊提供模型與耶魯大學專家負責臨床前驗證共同完成，證實CX-4945可顯著提升癌細胞的「抗原呈現」放大能力，有機會翻轉癌症治療的冷腫瘤變熱腫瘤領域。



一成果被視為AI結合生醫研發的重要里程碑。由於「冷腫瘤」長期是免疫治療反應率偏低的關鍵瓶頸，CX-4945所展現的「免疫增敏」潛力，為其在「冷腫瘤轉熱腫瘤」領域奠定獨特的機制定位，也等同獲得全球頂尖AI模型的第三方科學背書。



繼打入美國國家隊，獲得美國NIH贊助多項臨床實驗， 在研發與數據實力逐步登上國際舞台之際，生華科於日前迎來具指標性的商業突破。公司近日宣布，與跨國藥廠BeOne Medicines簽署國際臨床合作協議，將由國際知名MNC-BeOne Medicines提供有best-in-class美譽的已上市PD-1抑制劑tislelizumab與生華的Pidnarulex (CX-5461)進行聯合治療，初步鎖定胰臟癌及對現有免疫療法產生抗藥性的黑色素瘤等晚期實體腫瘤。







圖說：圖為生華科醫務長黃品諺醫師（左）、財務長張小萍（右）



CX-5461能穩定DNA上的G-quadruplex（G4）結構，同時抑制核糖體RNA polymerase I（Pol I）活性，雙重機制使腫瘤細胞在 DNA 複製與轉錄過程中承受極端的複製壓力（replication stress），觸發先天免疫警報系統cGAS–STING通道，把原本免疫冷漠的冷腫瘤，轉成會召喚免疫細胞來的「熱腫瘤」。公司指出，已有臨床前資料充份證實此一治療潛力，若聯合療法初步在人體實驗驗證成功，將有機會改寫免疫治療標準，切入規模上看數百億美元授權級別的全球免疫腫瘤市場，這也是為何能攜手如賽諾菲/再生元以及BeOne Medicines等國際大藥廠願意供藥合併CX-5461臨床試驗的原因。



隨著Keytruda等免疫藥王將於2028年前後面臨專利到期，全球藥廠正積極尋找可跨適應症、可高度組合、且安全性足以作為長期基石的新一代機制藥物。生華科以CK2免疫增敏機制 與G4 DNA壓力路徑 組成的雙引擎策略，定位為「pathway-level多靶點」的新型抗癌基石，而非單一雙抗或短期解方。



公司預期，未來1至3年，將迎來多條關鍵價值觸發線包括：CX-5461與CX-4945多項臨床數據產出、國際藥廠合作深化與潛在授權機會以及於國際學會(ASCO、AACR、ESMO等)與資本市場能見度提升。



生華科強調，公司已非早期新藥探究階段的公司，而是以AI驗證的新機制、精準臨床平台與國際合作網絡，打造可嵌入多家藥廠管線的長期價值角色的公司。在全球腫瘤免疫治療世代交替的關鍵時刻，生華科正穩步站上新一代「隱形藥王」的起跑線，正式競逐新世代腫瘤免疫百億美元賽道，後續發展值得期待。（自立電子報2025/12/23）